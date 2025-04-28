Інтерфакс-Україна
Події
15:50 28.04.2025

Голова ВЛК на Буковині брав хабарі до $ 10 тис. за фіктивні документи для ухилення від служби

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Голова ВЛК на Буковині брав хабарі до $ 10 тис. за фіктивні документи для ухилення від служби
Фото: https://t.me/DBRgovua/5556

На Буковині Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило голову ВЛК на підробці медичних довідок для ухилення від мобілізації, сума хабарів сягала $10 тис.

"Працівники ДБР повідомили про підозру голові ВЛК обласного центру мобілізації Буковини та його спільнику, які налагодили схему з виготовлення фіктивних медичних документів для ухилення від служби", - йдеться в повідомленні ДБР в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією відомства, фігурант займався протиправною діяльністю щонайменше з лютого 2025 року.

"Голова ВЛК за грошову винагороду обіцяв військовозобов’язаним підготувати пакет документів для тимчасового звільнення або повного виключення з військового обліку. Вартість становила до $10 тис., залежно від наявності реальних підстав для звільнення", - зазначається в повідомленні.

У відомстві уточнюють, що правоохоронці затримали посередника посадовця під час передачі другої частини грошей та готового пакету документів, що підтверджували непридатність до служби.

"Заявник самостійно звернувся до ВЛК для оновлення медичних даних після хвороби. Замість тимчасової відстрочки йому запропонували "правильний" діагноз за гроші. Чоловік погодився на словах, а згодом звернувся до ДБР", - уточнюють в Бюро.

Теги: #дбр #хабар #влк #буковина

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