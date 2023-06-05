Найближчими днями в Україні будуть теплі дні та прохолодні ночі, пройдуть короткочасні дощі

Короткочасний дощ очікується в Україні у ніч на 6 червня, місцями гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер у вівторок змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°; удень 22-27°, на високогір'ї Карпат 14-19°.

У Києві 6 червня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, удень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 6 червня найвищу температуру від початку метеорологічних спостережень було зафіксовано на позначці +32,0°С у 1921 р., найнижчу - на позначці +2,9°С у 1933 р.

У середу, 7 червня, у західних областях України короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, у східних областях 8-13°; удень 22-27°, на Закарпатті 19-24°.

У Києві 7 червня без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°; удень 25-27°.