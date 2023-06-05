Петиція з закликом не допустити перейменування вулиці в Києві на честь ексмера столиці Омельченка набрала потрібну кількість голосів

Петиція на сайті Київської міської ради з закликом не допустити перейменування вулиці Павла Скоропадського на вулицю Олександра Омельченка в Києві набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з даними на платформі петицій на сайті Київради, цю петицію було подано 2 червня, і станом на 5 червня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Олександр Олександрович Омельченко за часів свого перебування на посаді голови КМДА та міського голови завдав Києву шалених збитків... Закликаємо не допустити підтримки Київською міською радою поданого 29.05.2023 проєкту рішення "Про перейменування вулиці Павла Скоропадського в Печерському районі міста Києва" та будь-якого іншого аналогічного за змістом", - ідеться в тексті петиції.

Автор петиції також нагадав, що в січні 2023 року через "Київ Цифровий" було проведено опитування щодо відповідного перейменування, в результаті якого 74,2% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували проти такого рішення.

Петиція має бути розглянута відповідальними особами протягом десяти робочих днів від дня оприлюднення інформації про початок її розгляду та за можливості виконана.

Як повідомлялося, 25 листопада 2021 року ексмер Києва Олександр Омельченко помер на 84-му році життя.