5 червня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 467 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 467 RUSSIAN AGRESSION

5 червня у світі відзначають Всесвітній день охорони довкілля, Всесвітній день боротьби з видовою дискримінацією, День бігу, Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством.

Ще сьогодні в Данії День батька і День Конституції Королівства, День інженера-механіка в Бразилії, День Азорських островів, День західної Австралії, День вчителя в Румунії, День звільнення на Сейшельських островах.

Православна церква відзначає День святого духа.

Всесвітній день охорони довкілля

11 травня 1971 року генеральному секретареві ООН надійшло звернення, яке підписали 2200 діячів науки й культури з 23 країн світу. Вони попереджали людство про безпрецедентну небезпеку, що загрожує йому у зв'язку із забрудненням довкілля: "Або ми покінчимо із забрудненням, або воно покінчить із нами".

У 1972 році у Стокгольмі відбулася Всесвітня конференція із захисту довкілля, на якій були присутні повноважні представники 113 держав. Учасники конференції ухвалили рішення щодо щорічного проведення Всесвітнього дня охорони довкілля 5 червня.

Офіційно Всесвітній день охорони довкілля був заснований Генеральною асамблеєю ООН на її 27-й сесії 15 грудня 1972 року. Також була заснована нова організація в системі ООН — Програма ООН з довкілля, під егідою якої відтоді і відзначається всією світовою спільнотою щорічно День охорони довкілля.

Міжнародний день боротьби з незаконним і нерегульованим рибальством

5 червня відзначається Міжнародний день боротьби з незаконним, неповідомлюваним і нерегульованим рибним промислом. Цю дату було встановлено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у грудні 2017 року, а передувала цьому цілеспрямована робота ФАО (Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН).

Ще цього дня:

1849 — Данія стала конституційною монархією;

1882 — У Парижі відкрито Музей Гревен;

1894 — У Львові розпочала роботу найбільша за всю історію Галичини Загальна Крайова виставка;

1910 — У Києві відбувся перший політ на вітчизняному літаку конструкції професора Політехнічного інституту Олександра Кудашева, котрий сам же й виконував роль пілота. За 11 днів у повітря підняв свій літак і студент Ігор Сікорський;

1919 — Під час українсько-польської війни 1918—1919 років розпочалася Чортківська офензива Української Галицької Армії, внаслідок якої від поляків було звільнено Чортків, Тернопіль, Бучач та Перемишляни;

1945 — Воєначальники союзних держав підписали в Берліні Декларацію про поразку Німеччини й прийняття верховної влади в ній урядами СРСР, США, Великої Британії й Франції;

1977 — У продажу з'явився перший персональний комп'ютер Apple II;

1981 – Зареєстровано нову хворобу – СНІД;

1990 — Всеукраїнський Православний Собор у Києві проголосив відродження Української Автокефальної Православної Церкви, відновив церковну структуру у вигляді патріархату і обрав першим українським патріархом митрополита Мстислава Скрипника.

Церковне свято

День Святого Духа

Наступного за Трійцею понеділка звершується свято на честь Святого Духа. Це свято було встановлене Церквою "заради величі Пресвятаго і Животворящого Духа, яко єдиний є (від) Святої і Живоначальної Трійці", на противагу вченню єретиків, які відкидали Божество Святого Духа та єдиносущність Його з Богом Отцем і Сином Божим.

Святий Дух - Третя Особа (Іпостась) Святої Трійці, істинний Бог, єдиносущний і рівноправний Отцю і Сину.

Іменини: Олександр, Олексій, Андрій, Опанас, Борис, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Євдокія, Іван, Ігнатій, Костянтин, Леонтій, Марія, Михайло, Микита, Петро, Роман, Севастіян, Федір.