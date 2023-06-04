Події

07:49 04.06.2023

ППО ліквідувала чотири крилаті ракети і три ударні "шахеди", випущені з Брянської області

1 хв читати
ППО ліквідувала чотири крилаті ракети і три ударні "шахеди", випущені з Брянської області

Українська протиповітряна оборона Повітряних сил Збройних сил України ліквідувала 4 крилаті ракети і 3 ударних "шахеди", випущених із Брянської області, повідомляють у ПС ЗСУ.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети та три ударні дрони!", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти, продовжуючи нічні атаки по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури на території України, в ніч на неділю з 01.00 до 04.00 застосували п'ять іранських ударних БПЛА "Shahed-136/131" із Брянської області.

Також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, які були випущені з шести стратегічних бомбардувальників 95мс з району Каспію.

 

 

 

Теги: #ліквідація #ракети #пс_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:02 04.06.2023
Рятувальники ліквідували загоряння в одному з житлових будинків Харківської області, постраждалих немає

Рятувальники ліквідували загоряння в одному з житлових будинків Харківської області, постраждалих немає

09:36 02.06.2023
Повітряні сили: Минулої ночі знищено всі цілі - 15 ракет і 21 ударний дрон

Повітряні сили: Минулої ночі знищено всі цілі - 15 ракет і 21 ударний дрон

08:30 01.06.2023
Окупанти атакували Київ "Іскандерами" з Брянської області, ППО ліквідувала 10 із 10

Окупанти атакували Київ "Іскандерами" з Брянської області, ППО ліквідувала 10 із 10

02:39 01.06.2023
ЗСУ ліквідували російський ударний БпЛА "Ланцет"

ЗСУ ліквідували російський ударний БпЛА "Ланцет"

13:03 30.05.2023
Ігнат про атаку дронів на Москву: Це їхні внутрішні проблеми

Ігнат про атаку дронів на Москву: Це їхні внутрішні проблеми

12:46 30.05.2023
У Чорному морі перебувають 4 російські ракетоносії із загальним залпом до 34 "Калібрів" - ВМС ЗСУ

У Чорному морі перебувають 4 російські ракетоносії із загальним залпом до 34 "Калібрів" - ВМС ЗСУ

05:30 30.05.2023
За добу росіяни 3 рази атакували Київ, знищено 20 ворожих БПЛА

За добу росіяни 3 рази атакували Київ, знищено 20 ворожих БПЛА

12:19 29.05.2023
За попередніми даними, ворог під час атаки на Київ застосував балістичні ракети "Іскандер"

За попередніми даними, ворог під час атаки на Київ застосував балістичні ракети "Іскандер"

07:38 29.05.2023
У Чорному морі перебуває один російський ракетоносій із залпом до восьми ракет

У Чорному морі перебуває один російський ракетоносій із залпом до восьми ракет

22:19 28.05.2023
Рєзніков про використання ракет Storm Shadow: всі 100% вразили цілі, визначені Генштабом

Рєзніков про використання ракет Storm Shadow: всі 100% вразили цілі, визначені Генштабом

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рятувальники дістали з-під завалів будинку в Дніпрі тіло дворічної дитини, загальна кількість поранених від атаки РФ налічує 22 людини

Зеленський подякував у відеозверненні конкретним солдатам, які відзначилися

Зеленський відреагував на ворожу атаку по Дніпру: Росіяни понесуть відповідальність за все

У Бердянську прогриміло щонайменше вісім вибухів

Інспекції суден "зернового коридору", як і раніше, призупинені - СКЦ

ОСТАННЄ

Противник завдавав артобстрілів по Очаківській громаді Миколаївської області

За минулу добу відбулося 23 бойових зіткнення з ворогом

Рятувальники дістали з-під завалів будинку в Дніпрі тіло дворічної дитини, загальна кількість поранених від атаки РФ налічує 22 людини

У Сватовому дезертирувало близько 40 російських військових

Зеленський подякував у відеозверненні конкретним солдатам, які відзначилися

Зеленський відреагував на ворожу атаку по Дніпру: Росіяни понесуть відповідальність за все

Верещук: Одним із головних завдань стане відновлення критичної інфраструктури Донецької та Луганської областей після деокупації

Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП у Полтавській області

4 червня: Яке сьогодні свято

ППО ліквідувала всі ворожі цілі, якими окупанти атакували Київ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА