ППО ліквідувала чотири крилаті ракети і три ударні "шахеди", випущені з Брянської області

Українська протиповітряна оборона Повітряних сил Збройних сил України ліквідувала 4 крилаті ракети і 3 ударних "шахеди", випущених із Брянської області, повідомляють у ПС ЗСУ.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети та три ударні дрони!", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти, продовжуючи нічні атаки по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури на території України, в ніч на неділю з 01.00 до 04.00 застосували п'ять іранських ударних БПЛА "Shahed-136/131" із Брянської області.

Також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, які були випущені з шести стратегічних бомбардувальників 95мс з району Каспію.