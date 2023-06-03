Події

17:08 03.06.2023

Ситуація в Бахмуті умовно стабільна, "вагнерівці" ще не остаточно залишили місто - Маляр

2 хв читати
Ситуація в Бахмуті умовно стабільна, "вагнерівці" ще не остаточно залишили місто - Маляр

Ситуація в Бахмуті станом на суботу, 3 червня, умовно стабільна, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Ми контролюємо південно-західні околиці міста. Вагнерівці остаточно ще не залишили місто. Здійснюють інструкторську роботу із загонами регулярної армії, що прибули", - написала Маляр у телеграм-каналі.

Вона також наголосила, що на Бахмутському напрямку ворог намагався повернути втрачені позиції, але не зміг.

"Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на сході з метою вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Втім, ворогові не вдається просуватися через потужний опір наших сил оборони", - розповіла Маляр.

При цьому, наголосила вона, ситуація несуттєво, але дещо змінюється.

"Декілька місяців поспіль ворог наступав на сході у чотирьох напрямках - Авдіївському, Мар'їнському, Лиманському та Бахмутському. Пізніше періодично активізовувався ще на двох напрямках - Шахтарському та Куп'янському. Вийти за цей час на кордони Донецької і Луганської областей ворогові так і не вдалось. Ворог виснажився і зараз здійснює заміну військ та перегрупування", - зазначила заступниця міністра.

На всіх напрямках російські окупанти не припиняють обстрілів та нанесення авіаударів.

"Географія наступальних дій дещо інша. На трьох із зазначених напрямків - Бахмутський, Авдіївський, Шахтарський - протягом доби ворог наступальних дій не проводив. (…) На інших трьох напрямках – Куп'янський, Лиманський, Мар'їнський – ворог активний і проводить доволі інтенсивні наступальні дії , але безуспішно", - розповіла Маляр.

По прикордонних районах з РФ ворог веде обстріли і завдає авіаційних ударів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник в обороні.

Теги: #ситуація #бахмут #маляр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:17 02.06.2023
На бахмутському напрямку за добу 107 окупантів знищено, 126 дістали поранень, ворог продовжує ротаційні заходи - Череватий

На бахмутському напрямку за добу 107 окупантів знищено, 126 дістали поранень, ворог продовжує ротаційні заходи - Череватий

09:48 02.06.2023
Активність окупантів біля Бахмута і на півдні залишається низькою - ISW

Активність окупантів біля Бахмута і на півдні залишається низькою - ISW

08:31 02.06.2023
Втрати окупантів під Бахмутом становили щонайменше 60 тис. осіб

Втрати окупантів під Бахмутом становили щонайменше 60 тис. осіб

00:40 01.06.2023
Ворог зупинив наступальні дії на Бахмутському напрямку, але збільшив кількість артобстрілів

Ворог зупинив наступальні дії на Бахмутському напрямку, але збільшив кількість артобстрілів

20:22 31.05.2023
За добу на бахмутському напрямку було два бойові зіткнення

За добу на бахмутському напрямку було два бойові зіткнення

19:01 31.05.2023
Росіяни намагаються залучити до регулярних військ ув'язнених, але зробити з них те, що у ПВК "Вагнер", не вдається - Маляр

Росіяни намагаються залучити до регулярних військ ув'язнених, але зробити з них те, що у ПВК "Вагнер", не вдається - Маляр

18:55 31.05.2023
Маляр про ситуацію на бахмутському напрямку: Обидві сторони посилюються і готуються до продовження боротьби

Маляр про ситуацію на бахмутському напрямку: Обидві сторони посилюються і готуються до продовження боротьби

15:36 30.05.2023
Українські війська продовжують контролювати південно-західні околиці Бахмута - Маляр

Українські війська продовжують контролювати південно-західні околиці Бахмута - Маляр

13:05 30.05.2023
На бахмутському напрямку за добу бойових зіткнень не було, ворог продовжує ротаційні заходи - Череватий

На бахмутському напрямку за добу бойових зіткнень не було, ворог продовжує ротаційні заходи - Череватий

12:15 30.05.2023
На околицях Бахмута українські воїни продовжують просуватися вперед і знищувати ворога - Сирський

На околицях Бахмута українські воїни продовжують просуватися вперед і знищувати ворога - Сирський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інспекції суден "зернового коридору", як і раніше, призупинені - СКЦ

Україна готова до контрнаступу - Зеленський

Зеленський готовий приїхати до Латинської Америки заради зустрічі з главами держав регіону

МЗС України про "мирний план" Індонезії: Між Україною і РФ немає спірних територій, щоб там проводити референдуми

У Києві буде створено комісію з ревізії укриттів

ОСТАННЄ

У районі Одеси спостерігається забруднення моря нафтопродуктами - міськрада

Інспекції суден "зернового коридору", як і раніше, призупинені - СКЦ

Унаслідок обстрілу прикордоння Сумської області загинув 85-річний чоловік

Україна готова до контрнаступу - Зеленський

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт трьох чиновників, затриманих через недопуск громадян в укриття Києва, охоронець під вартою

У ГУР Міноборони України допускають внутрішні конфлікти в РФ

Зеленський готовий приїхати до Латинської Америки заради зустрічі з главами держав регіону

Зеленський висловлює співчуття у зв'язку з залізничною катастрофою в Індії

МЗС України про "мирний план" Індонезії: Між Україною і РФ немає спірних територій, щоб там проводити референдуми

Найближчими днями на всій території України без опадів, у понеділок короткочасні дощі в Карпатах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА