Ситуація в Бахмуті умовно стабільна, "вагнерівці" ще не остаточно залишили місто - Маляр

Ситуація в Бахмуті станом на суботу, 3 червня, умовно стабільна, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Ми контролюємо південно-західні околиці міста. Вагнерівці остаточно ще не залишили місто. Здійснюють інструкторську роботу із загонами регулярної армії, що прибули", - написала Маляр у телеграм-каналі.

Вона також наголосила, що на Бахмутському напрямку ворог намагався повернути втрачені позиції, але не зміг.

"Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на сході з метою вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Втім, ворогові не вдається просуватися через потужний опір наших сил оборони", - розповіла Маляр.

При цьому, наголосила вона, ситуація несуттєво, але дещо змінюється.

"Декілька місяців поспіль ворог наступав на сході у чотирьох напрямках - Авдіївському, Мар'їнському, Лиманському та Бахмутському. Пізніше періодично активізовувався ще на двох напрямках - Шахтарському та Куп'янському. Вийти за цей час на кордони Донецької і Луганської областей ворогові так і не вдалось. Ворог виснажився і зараз здійснює заміну військ та перегрупування", - зазначила заступниця міністра.

На всіх напрямках російські окупанти не припиняють обстрілів та нанесення авіаударів.

"Географія наступальних дій дещо інша. На трьох із зазначених напрямків - Бахмутський, Авдіївський, Шахтарський - протягом доби ворог наступальних дій не проводив. (…) На інших трьох напрямках – Куп'янський, Лиманський, Мар'їнський – ворог активний і проводить доволі інтенсивні наступальні дії , але безуспішно", - розповіла Маляр.

По прикордонних районах з РФ ворог веде обстріли і завдає авіаційних ударів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник в обороні.