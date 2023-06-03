Єрмак обговорив із радником президента США Салліваном прагнення реалізувати українську формулу миру як основу для досягнення сталого миру в Європі

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Андрій Єрмак висловив подяку США за лідерську роль у забезпеченні України озброєнням і засобами, необхідними для боротьби з російською агресією, а також за допомогу в задоволенні довгострокових потреб українських Повітряних сил, включно з навчанням на F-16 пілотів і можливими поставками винищувачів F-16 через коаліцію союзників і партнерів", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті в суботу.

Крім цього, сторони обговорили прагнення України реалізувати українську формулу миру як основу для досягнення стійкого миру в Європі. Єрмак наголосив на важливості залучення до її підтримки якомога більшої кількості країн світу.

Також під час телефонної розмови очільник ОП поінформував Саллівана про актуальну ситуацію на фронті та заходи, яких вживають українські сили оборони для деокупації територій, захоплених агресором.

Єрмак висловив подяку президенту США Джозефу Байдену, усій його команді, обом палатам Конгресу за незмінну потужну допомогу Україні, та усьому американському народові за те, що стоять пліч-о-пліч з українцями в боротьбі проти тиранії та авторитаризму в Європі та світі.