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19:01 02.06.2023

СБУ оголосила підозру бізнес-партнеру Коломойського Кіперману за привласнення майже 600 млн грн "Укртатнафти"

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СБУ оголосила підозру бізнес-партнеру Коломойського Кіперману за привласнення майже 600 млн грн "Укртатнафти"

Служба безпеки України (СБУ) оголосила підозру колишньому члену наглядової ради ПАТ "Укртатнафта" і бізнес-партнеру Ігоря Коломойського Михайлу Кіперману за виведення з рахунків компанії в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну 600 млн грн за підробленими документами.

Згідно з повідомленням СБУ на сайті, підозру оголошено за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службова фальсифікація).

Згідно з матеріалами слідства, з ініціативи Кіпермана було розроблено схему, яка полягала в тому, що 24 лютого 2022 року "Укртатнафта" перерахувала на підконтрольну європейську компанію, фактичним власником якої виявився Кіперман, майже 600 млн грн, які передбачалися іншому постачальнику для оплати раніше зафрахтованих 84 тис. тонн сирої нафти.

У СБУ додали, що на момент оборудки ця сировина вже перебувала в Одеському морському торговельному порту і підлягала доставці для подальшої обробки на Кременчуцький НПЗ.

Уточнюється, що для реалізації махінації колишній топменеджмент "Укртатнафти" створив "договір-клон", у якому змінив реквізити одержувача платежу.

СБУ констатує: організатори схеми перевели гроші на підконтрольну компанію замість того, щоб розрахуватися з реальним постачальником нафти.

"Триває розслідування, щоб встановити всі обставини злочину і притягнути винних до відповідальності. Наразі Михайло Кіперман переховується від правосуддя за кордоном. У зв’язку з цим буде вирішуватися питання щодо оголошення його у міжнародний розшук", - ідеться в повідомленні.

У СБУ уточнили, що комплексні заходи було проведено спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Як повідомлялося з посиланням на СБУ, наприкінці травня після викриття корупційних схем "Укртатнафта" перерахувала до бюджету понад 1,2 млрд грн податків, несплачених колишніми власниками. Ці кошти буде спрямовано на забезпечення потреб Сил оборони.

У лютому 2023 року "Укртатнафта" після викриття корупційних схем терміново перерахувала до бюджету понад 500 млн грн податків, несплачених колишнім менеджментом компанії.

Раніше співробітники СБУ спільно з БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд грн колишніми власниками і топменеджментом "Укрнафти" і "Укртатнафти".

Теги: #сбу #укртатнафта

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