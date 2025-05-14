Відомості про призначення з 14 травня нових керівників "Укрнафти" та "Укртатнафти" з’явилися в реєстрах

ПАТ "Укрнафта" з 14 травня очолив заступник директора, головний фінансовий директор товариства Юрій Ткачук, АТ "Укртатнафта" – в.о. першого заступника директора-комерційного директора компанії Юрій Проник, свідчать оновлені дані в системах Youcontrol та Opendatabot.

Згідно з даними в Youcontrol, Ткачук значиться особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора "Укрнафти", керівником, Проник – керівником "Укртатнафти".

Ткачук у квітні подавав декларацію перед звільненням з посади заступника директора, головного фінансового директора, Проник подавав у березні річну декларацію.

Як повідомлялося, Сергія Корецького, який очолював "Укрнафту" та "Укртатнафту" з листопада 2022 року, наглядова рада обрала головою правління НАК "Нафтогаз України". Він приступив до роботи в компанії з 14 травня.