Правоохоронці затримали одного з підозрюваних у розтраті майже 6 млрд грн "Укртатнафти" - Офіс генпрокурора

Правоохоронці затримали чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку, за підозрою у заволодінні понад 5,8 млрд грн активів підприємства паливно-енергетичного комплексу, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, упродовж 2017–2022 років група осіб, до складу якої входили посадові особи великого нафтопереробного підприємства та представники підконтрольних комерційних структур, організувала схему незаконного відчуження паливно-мастильних матеріалів", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у понеділок.

Як повідомляє Нацполіція, йдеться про ПАТ "Укртатнафта".

Як зазначається, підконтрольні компанії отримували нафтопродукти без оплати, після чого реалізовували їх іншим суб’єктам господарювання, а кошти переводили на власні рахунки і привласнювали. Щоб надати цим операціям вигляду законних - укладали договори з відтермінуванням платежів, у тому числі - до двох років після завершення воєнного стану.

Згідно з висновками економічної експертизи та даними аудиту, збитки підприємству становлять понад 5,8 млрд грн.

Затриманому ще у 2024 було повідомлено про підозру, після чого він переховувався за кордоном і був оголошений у міжнародний розшук.

7 листопада 2025 року його затримано за підозрою у заволодінні майном в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою (ч. 5 ст. 191 КК України). За клопотанням прокурорів зловмиснику обрано запобіжного захід.