Інтерфакс-Україна
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13:46 04.08.2025

БЕБ скерував до суду обвинувальний акт щодо посадовиці банку, якій інкримінують сприяння у виведенні 585 млн грн "Укртатнафти"

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БЕБ скерував до суду обвинувальний акт щодо посадовиці банку, якій інкримінують сприяння у виведенні 585 млн грн "Укртатнафти"

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) України завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо заступниці начальника департаменту валютного контролю одного з комерційних банків, якій інкримінують сприяння виведенню коштів ПАТ "Укртатнафта" в особливо великих розмірах.

"Слідством встановлено, що організована злочинна група вивела з рахунків товариства 585 млн грн в еквіваленті", - повідомило БЕБ на сайті у понеділок.

За інформацією Бюро, у перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну між "Укртатнафтою" та компанією-нерезидентом було укладено зовнішньоекономічний контракт на придбання сирої нафти. За цим контрактом службові особи "Укртатнафти" на виконання своїх зобов’язань мали здійснити оплату на рахунки вказаної компанії.

"Однак, розуміючи, що в цей період фактичний імпорт сировини неможливий, вони підробили контракт та рахунки до нього, ідентичні реальним документам, імітуючи закупівлю. Головною відмінністю була компанія, яка мала поставити сировину та, відповідно, отримати за це кошти", - пояснили в БЕБ.

Своєю чергою, заступниця начальника департаменту валютного контролю банку сприяла приховуванню слідів кримінального правопорушення. Для цього вона проставила рукописні цифрові записи - дати на підробленому контракті та на попередніх рахунках (інвойсах) до нього як начебто такі документи банк отримав до фактичного перерахування коштів на закордонний рахунок підконтрольної компанії. На підставі підроблених документів на адресу підконтрольного підприємства було перераховано $20 млн.

Детективи БЕБ повідомили про підозру службовій особі банку в пособництві у заволодінні майном (коштами товариства) шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах. Наразі обвинувальний акт щодо посадовиці скеровано до суду.

"Досудове розслідування щодо інших триває", - зазначили в Бюро.

У відомстві нагадали, раніше його детективи спільно із співробітниками Служби безпеки України викрили факт привласнення 40 млрд грн колишніми власниками й топменеджментом "Укрнафти" та "Укртатнафти". У межах кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності: зокрема, виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення від сплати податків та створення безнадійної заборгованості нафтопереробних заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.

Як повідомлялося, загалом у справі про заволодіння коштами "Укртатнафти" детективи Головного підрозділу детективів БЕБ повідомили про підозру шести особам. Обвинувальний акт щодо одного з учасників організованої групи вже скеровано до суду. Досудове розслідування триває.

5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання частки корпоративних прав "Укртатнафти", що належить приватним власникам, державі. Наразі управління ними здійснює Міністерство оборони України. Решта 43,05% акцій компанії належать НАК "Нафтогаз України".

Теги: #укртатнафта #беб

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