Верховний Суд підтвердив законність примусового відчуження акцій "Укртатнафти" на користь держави

Верховний Суд підтвердив правомірність дій держави щодо примусового відчуження акцій ПАТ "Укртатнафта" в умовах воєнного стану, повідомило Міністерство юстиції у понеділок.

"5 червня 2025 року (Верховний – ІФ-У) Суд залишив без задоволення касаційну скаргу компанії Relix Services Ltd. Рішення судів першої та апеляційної інстанцій про відмову у задоволенні позову залишено без змін", - зазначили у відомстві.

Як проінформували в Мін’юсті, Верховний Суд підтвердив, що примусове вилучення акцій "Укртатнафти" відбулося на законних підставах — відповідно до рішення військового командування від 6 листопада 2022 р. та положень закону "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".

"Ця справа є однією з багатьох, у межах яких компанії, пов’язані з колишніми власниками корпоративних прав стратегічно важливих підприємств, оскаржують дії держави з відчуження акцій", - наголосили в міністерстві.

Мін’юст пояснив, що судові спори цієї категорії охоплюють кілька типів вимог: витребування акцій, оскарження рішень військового командування, а також зміни у менеджменті та установчих документах компаній.

Станом на червень 2025 року у провадженні судів України перебувають 13 справ, учасником в яких є Кабінет Міністрів України (процесуальний представник Мін’юсту), та ще дві справи, відповідачем яких є держава в особі Мін’юсту. У всіх вказаних справах були прийняті рішення про відмову у задоволені позову. Окрім того, Верховний Суд виніс остаточні судові рішення у 14 судових справах.

Мін’юст наголосив, що формування судової практики Верховного Суду у справах щодо примусового відчуження корпоративних прав на користь держави в умовах воєнного стану підтверджує правомірність, обґрунтованість і законність рішень, ухвалених державою в інтересах національної безпеки.

Як стверджують у міністерстві, примусове відчуження корпоративних прав ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" стало необхідним кроком для забезпечення обороноздатності, стабільності паливного ринку та безпеки громадян в умовах повномасштабної війни.

"Міністерство юстиції продовжує послідовно захищати інтереси держави у відповідних судових процесах і наголошує на необхідності узгодження правозастосування з викликами національної безпеки в умовах війни", - підкреслило відомство.

5 листопада 2022 р. Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання частки корпоративних прав "Укртатнафти", що належить приватним власникам, державі. Наразі управління ними здійснює Міністерство оборони України. Решта 43,05% акцій компанії належать НАК "Нафтогаз України".