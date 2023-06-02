Події

15:19 02.06.2023

У Комишувасі внаслідок російського обстрілу загинуло двоє людей, четверо поранені - Запорізька ОВА

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Російські окупаційні війська обстріляли сел. Комишуваха Запорізької області - загинуло двоє людей, четверо дістали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Чотири мирні жителі поранені та двоє загинули в Комишувасі - результат терористичного акту РФ. Ворог атакував багатоповерховий будинок у селищі", - ідеться в повідомленні голови Запорізької ОВА в п'ятницю.

"На жаль, від отриманих травм загинули жінки 44 і 77 років", - повідомив він.

За його даними, "мінно-вибухових травм дістали жінки 41, 84 і 87 років, а також 21-річний чоловік. "Постраждалих оперативно доправили до медичного закладу", - написав Малашко.

Теги: #обстріл #запорізька_область

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