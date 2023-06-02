Події

09:48 02.06.2023

Активність окупантів біля Бахмута і на півдні залишається низькою - ISW

1 хв читати
Активність окупантів біля Бахмута і на півдні залишається низькою - ISW

Російські окупаційні війська у четвер вели наступальні дії на північний схід від Куп'янська Харківської області та на північний захід від Сватового Луганської області, повідомляється у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW) за 1 червня.

За даними аналітиків, темп і російських, і українських наступальних операцій на бахмутському напрямку станом на 1 червня залишається низьким, російські війська лише завдали обмежених наземних ударів на лінії Авдіївка - Донецьк. Також окупанти не проводили підтверджених наземних атак на південному напрямку.

Також наголошується, що серія ракетних ударів окупантів по Києву в ніч із 31 травня на 1 червня і протягом дня 1 червня ніяк не вплинула на ослаблення можливості українського контрнаступу.

"Російські сили розпочали нову обмежену повітряну кампанію останніми місяцями, щоб послабити можливості українського контрнаступу, але те, що Росія віддає пріоритет Києву, імовірно, ще більше обмежує здатність кампанії значущо обмежувати потенційні українські контрнаступальні дії", - зазначають в ISW.

 

Теги: #війна #бахмут #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:10 02.06.2023
РФ розгорнула війська у Бєлгородській області для стримування партизанських рейдів - британська розвідка

РФ розгорнула війська у Бєлгородській області для стримування партизанських рейдів - британська розвідка

09:33 02.06.2023
Ювенальні прокурори: 484 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Ювенальні прокурори: 484 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

08:31 02.06.2023
Втрати окупантів під Бахмутом становили щонайменше 60 тис. осіб

Втрати окупантів під Бахмутом становили щонайменше 60 тис. осіб

07:39 02.06.2023
Рейди РДК і Легіону "Свобода Росії" викликають підвищену тривогу в інформаційному просторі РФ

Рейди РДК і Легіону "Свобода Росії" викликають підвищену тривогу в інформаційному просторі РФ

10:56 01.06.2023
Окупанти доручили наступ в Україні Кадирову після виведення ПВК "Вагнер" із Бахмута - ISW

Окупанти доручили наступ в Україні Кадирову після виведення ПВК "Вагнер" із Бахмута - ISW

00:40 01.06.2023
Ворог зупинив наступальні дії на Бахмутському напрямку, але збільшив кількість артобстрілів

Ворог зупинив наступальні дії на Бахмутському напрямку, але збільшив кількість артобстрілів

20:33 31.05.2023
"Метінвест" від початку війни передав захисникам 450 систем резервного живлення, акумуляторів, портативних зарядних пристроїв

"Метінвест" від початку війни передав захисникам 450 систем резервного живлення, акумуляторів, портативних зарядних пристроїв

20:22 31.05.2023
За добу на бахмутському напрямку було два бойові зіткнення

За добу на бахмутському напрямку було два бойові зіткнення

19:27 31.05.2023
Костін: РФ незаконно депортувала понад 19 400 українських дітей

Костін: РФ незаконно депортувала понад 19 400 українських дітей

18:55 31.05.2023
Маляр про ситуацію на бахмутському напрямку: Обидві сторони посилюються і готуються до продовження боротьби

Маляр про ситуацію на бахмутському напрямку: Обидві сторони посилюються і готуються до продовження боротьби

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили: Минулої ночі знищено всі цілі - 15 ракет і 21 ударний дрон

Втрати окупантів під Бахмутом становили щонайменше 60 тис. осіб

За добу ліквідовано 540 окупантів, 15 танків, 27 артилерійських систем, 6 БПЛА і 10 крилатих ракет

У повітряному просторі над Києвом та околицями силами ППО виявлено та знищено понад 30 повітряних цілей різного типу - КМВА

На зустрічі "Рамштайн" ухвалять рішення про механізм підготовки українських пілотів - Зеленський

ОСТАННЄ

В УЦОЯО розраховують у майбутньому проводити ЗНО в комп'ютерному форматі

Повітряні сили: Минулої ночі знищено всі цілі - 15 ракет і 21 ударний дрон

Унаслідок масованої атаки дронами та ракетами по Київщині двоє травмованих, зокрема дитина - прокуратура

За добу росіяни 111 разів ударили по Запорізькій області, є загиблий і двоє людей поранені

На Харківщині за добу п’ять постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

Петиція із закликом звільнити міністра культури Ткаченка набрала 25 тис. голосів

За добу загинуло двоє жителів Донецької області, 12 людей дістали поранення

У Херсонській області 16 людей отримали поранення в результаті обстрілів

На Миколаївщині знищено ворожий ударний БПЛА "Shahed-136"

За добу ліквідовано 540 окупантів, 15 танків, 27 артилерійських систем, 6 БПЛА і 10 крилатих ракет

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА