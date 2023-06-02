Активність окупантів біля Бахмута і на півдні залишається низькою - ISW

Російські окупаційні війська у четвер вели наступальні дії на північний схід від Куп'янська Харківської області та на північний захід від Сватового Луганської області, повідомляється у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW) за 1 червня.

За даними аналітиків, темп і російських, і українських наступальних операцій на бахмутському напрямку станом на 1 червня залишається низьким, російські війська лише завдали обмежених наземних ударів на лінії Авдіївка - Донецьк. Також окупанти не проводили підтверджених наземних атак на південному напрямку.

Також наголошується, що серія ракетних ударів окупантів по Києву в ніч із 31 травня на 1 червня і протягом дня 1 червня ніяк не вплинула на ослаблення можливості українського контрнаступу.

"Російські сили розпочали нову обмежену повітряну кампанію останніми місяцями, щоб послабити можливості українського контрнаступу, але те, що Росія віддає пріоритет Києву, імовірно, ще більше обмежує здатність кампанії значущо обмежувати потенційні українські контрнаступальні дії", - зазначають в ISW.