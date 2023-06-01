Президент Румунії підтримує майбутнє України в НАТО

Президент Румунії Клаус Йоганніс підтримує майбутнє членство України в НАТО, заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з пресою за підсумками саміту Європейського політичного співтовариства, що відбувся в Молдові.

"Сигнал (Румунії - ІФ-У) про гарантії безпеки сьогодні і щодо нашого майбутнього членства в НАТО - більше, ніж політика "відкритих дверей", чогось відкритого. А президент Йоганніс підтримує майбутнє України в НАТО. Це говорить, що він буде нас підтримувати і за це голосувати та працювати з іншими партнерами", - сказав український президент.

Зеленський також подякував румунському лідеру за підтримку української армії та зауважив, що стосунки між Україною та Румунією дуже поглибилися та покращилися.

"Я вдячний президенту Йоганнісу. У нас чудові відносини, предметні. Це дуже важливо. І вони напевно змінилися - поглибилися з моменту, коли Йоганніс разом із іншими лідерами приїхав у важливий момент до Києва - з приводу підтримки України щодо надання нам статусу кандидата в ЄС. Відтоді, мені здається, у нас інші відносини. Кращі. Не між мною і президентом, хоча, це безперечно, також важливо, але між народами і державами", - сказав він.

Як повідомлялося, у четвер на полях саміту Європейського політичного співтовариства президенти України та Румунії підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

Документ свідчить, що сторони підтверджують намір збільшити спільні зусилля з підтримки інтеграції України в НАТО та імплементації стандартів НАТО. Також сторони готові до двосторонніх консультацій про гарантії безпеки для Києва до його вступу до Альянсу.