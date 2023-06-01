Події

17:18 01.06.2023

Поліція: У перестрілці в Одесі загинули двоє людей, одна з них - на шляху до лікарні

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Унаслідок перестрілки в Одесі загинули двоє людей, жінка на місці події, чоловік - у кареті швидкої допомоги на шляху до лікарні, повідомляє Одеська поліція.

"Повідомлення про стрілянину в Київському районі міста Одеси надійшло на спецлінію "102" близько п’ятнадцятої години. Внаслідок перестрілки загинула жінка. В кареті швидкої допомоги помер 30-річний водій автомобіля BMW", - ідеться в повідомленні Одеської поліції станом на 16:30 четверга.

Як уточнили в поліції, "попередньо встановлено, що причиною стрілянини став конфлікт між родичами, які перебували в обох автомобілях. Триває огляд місця події. Повні обставини встановлюються".

На місці події працюють поліцейські на чолі з керівництвом слідчого управління ГУНП в Одеській області.

 

Теги: #одеса #перестрілка

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