Окупанти атакували Київ "Іскандерами" з Брянської області, ППО ліквідувала 10 із 10

Російські окупанти в ніч на четвер атакували Київ "Іскандерами" з Брянської області, ППО ліквідувала 10 із 10, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"Випущено 10 балістичних і крилатих ракет типу "Іскандер" з північного напрямку - Брянська область Росії. Силами і засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України всі 10 знищено: сім балістичних ракет "Іскандер-М" і три крилаті ракети "Іскандер-К", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, близько 02.45 1 червня окупанти продовжили серію атак на місто Київ. Противник атакував балістичними і крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер".

"Тож часу на те, щоб сховатися в укриття, не так багато. На жаль, внаслідок протиповітряного бою є загиблі та поранені, серед них – діти", - зазначили в Повітряних силах.