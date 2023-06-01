Події

07:09 01.06.2023

У Вовчанську загасили пожежу на ринку, що виникла через ворожі обстріли

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Рятувальники загасили пожежі, що виникли в результаті інтенсивних ворожих обстрілів у приватному секторі та ринку у Вовчанську (Харківська обл).

"Унаслідок обстрілу загорілися торгові павільйони ринку на загальній площі понад 1300 кв.м. Також вогнем було охоплено дах житлового будинку на площі 30 кв.м. Крім того, кілька приватних будівель було пошкоджено. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки загоряння", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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