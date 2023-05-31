Події

22:11 31.05.2023

ГК "Прометей" у рамках лізингової програми ОТП банку придбала службові машини

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Група компаній "Прометей" у рамках лізингової програми ОТП банку (Київ) придбала для співробітників службові автомобілі Renault Duster, повідомила компанія на фейсбук-сторінці.

"Службовий транспорт сприяє ефективному виконанню посадових обов'язків, що особливо актуально для агрономів у полях, а також є складовою частиною компенсаційного пакета і способом мотивації співробітника", - зазначили в "Прометеї".
Загальний обсяг лізингового ліміту, виділеного ОТП банком під покупки, - $3 млн.

Автомобілі передали агрономам виробничих підприємств компанії ТОВ "Україна", ТОВ "Вісла" і ТОВ "Агро Капітал Центр".

ГК "Прометей" надає послуги зі зберігання, доробки та логістики сільгоспкультур. До російської агресії холдинг володів 34 елеваторами в Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Запорізькій, Сумській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

За підсумками 2021 року група компаній планувала отримати $45 млн EBITDA, тоді як 2020 року цей показник сягнув $32,6 млн, а 2019 року - $30,5 млн.


 

Теги: #машини #лізинг #прометей

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