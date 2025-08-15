Інтерфакс-Україна
Економіка
20:14 15.08.2025

IFC та "ОТП Лізинг" оголосили нову програму розвитку МСП та підтримки сталої енергетики в Україні на EUR50 млн

3 хв читати
IFC та "ОТП Лізинг" оголосили нову програму розвитку МСП та підтримки сталої енергетики в Україні на EUR50 млн
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

 Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та найбільша на українському ринку "ОТП Лізинг" оголосили про старт програми розподілу ризиків (RSF) на EUR50 млн, щоб збільшити фінансування малих та середніх підприємств (МСП), а також компаній середньої капіталізації (мідкепів) в Україні на потреби енергетики и енергоефективності.

"Ця ініціатива спрямована на фінансування таких секторів, як сільське господарство, виробництво, торгівля, енергетика та логістика, фокусуючись насамперед на рішеннях у сфері сталої енергетики, що підвищують енергетичну стійкість України", - йдеться у пресрелізі IFC у п'ятницю.

У рамках вказаної RSF, IFC візьме на себе до 50% кредитного ризику на максимальну суму EUR25 млн. Передбачений проєктом механізм компенсації 10% капітальних витрат (на загальну суму до EUR6 млн) стимулюватиме лізингоодержувачів обирати стійкі рішення замість більш забруднюючих альтернатив.

Зазначається, що на тлі вторгнення РФ та в умовах високого ризику скоротилось кредитування приватного сектору, при цьому корпоративне кредитування знизилося з 12,8% ВВП у 2021 році до 9,2% ВВП у 2024 рроці, а лізинговий сектор, як критична альтернатива кредитуванню, скоротився на 59,4% у 2022 роцы та лише частково відновився завдяки підтримці з боку держави та допомозі міжнародних інститутів фінансування розвитку.

Окрім того від початку вторгнення РФ Україна втратила майже дві третини своїх енергогенеруючих потужностей, що підкреслює необхідність у децентралізованих і стійких енергетичних системах.

"Завдяки нинішній RSF, "ОТП Лізинг" зможе пропонувати більше лізингових угод традиційно недофінансованим в Україні МСП та мідкепам, що надають пріоритет малій генерації енергії з ВДЕ та енергоефективним сталим проектам, зокрема кліматично розумному сільському господарству та "зеленому" транспорту", - зазначили в IFC.

Участь IFC у RSF та механізм компенсації капітальних витрат підтримуються Програмою заходів IFC для економічної стійкості (ERA) України, що фінансується у розмірі EUR10 млн МЗС Великої Британії.

Тимчасовий повірений у справах Великої Британії в Києві Ендрю Окенден зазначив, що Велика Британія рішуче підтримує "зелене" та стале економічне відновлення України, а вказаний підхід відображає ключові пріоритети 100-річної Угоди про партнерство, яку прем'єр-міністр Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський підписали на початку цього року.

На думку регіонального менеджера IFC в Україні Лізи Кестнер, нова угода збільшить доступ до фінансування для українського бізнесу, особливо в таких критично важливих секторах, як агробізнес, виробництво та логістика. "Наша ініціатива допоможе бізнесу інвестувати в рішення у сфері сталої енергетики, такі як кліматично розумне сільське господарство, мала генерація з відновлюваних джерел енергії та енергоефективні проекти", – наголосила вона.

Починаючи з лютого 2022 р, IFC, в рамках своєї Програми заходів для економічної стійкості України (ERA), надала на підтримку приватного сектору України $2,5 млрд, включаючи $940 млн мобілізованого фінансування.

За даними IFC, "ОТП Лізинг" станом на 31 березня 2025 року мав приблизно 33,6% частку ринку України за обсягом лізингового портфеля ($330,5 млн непогашених лізингових угод). Компанія надає послуги фінансового лізингу та управління автопарком МСП та мідкепам по всій країні. Компанія повністю належить угорському OTP Bank Plc.

Теги: #лізинг #отп #енергетика #ifc

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:53 13.08.2025
Українські енергокомпанії оперативно відновлюють пошкоджені об'єкти з видобутку і транспортування газу – Міненерго

Українські енергокомпанії оперативно відновлюють пошкоджені об'єкти з видобутку і транспортування газу – Міненерго

10:16 12.08.2025
"Енергоатом" з початку року сплатив 94,3 млрд грн за послугу ПСО й покрив 100% її вартості за січень-липень

"Енергоатом" з початку року сплатив 94,3 млрд грн за послугу ПСО й покрив 100% її вартості за січень-липень

20:51 05.08.2025
Ефективне корпуправління та сприятливий бізнес-клімат в Україні визначальні для залучення іноземних інвестицій – Девіс

Ефективне корпуправління та сприятливий бізнес-клімат в Україні визначальні для залучення іноземних інвестицій – Девіс

15:21 05.08.2025
IFC з EUR40 млн планує приєднатися до ЄБРР та ЄІБ у формуванні Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund

IFC з EUR40 млн планує приєднатися до ЄБРР та ЄІБ у формуванні Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund

14:29 05.08.2025
Україна має ухвалити законодавство щодо транспозиції Інтеграційного пакета електроенергії у III кв. 2025р

Україна має ухвалити законодавство щодо транспозиції Інтеграційного пакета електроенергії у III кв. 2025р

09:38 01.08.2025
Енергетичний імпорт ЄС зі США визначатиме ринок, міркувати про обсяги та ціни передчасно - ЄК

Енергетичний імпорт ЄС зі США визначатиме ринок, міркувати про обсяги та ціни передчасно - ЄК

19:00 28.07.2025
ДТЕК за тиждень повернув електропостачання понад 145 тис. абонентів у трьох областях

ДТЕК за тиждень повернув електропостачання понад 145 тис. абонентів у трьох областях

14:11 23.07.2025
Ворог наніс удар по енергетичній інфраструктурі "Укрзалізниці" у Сумській та Полтавській областях

Ворог наніс удар по енергетичній інфраструктурі "Укрзалізниці" у Сумській та Полтавській областях

17:12 22.07.2025
Рада ухвалила за основу законопроєкт про інтеграцію українського ринку електроенергії до ринку ЄС

Рада ухвалила за основу законопроєкт про інтеграцію українського ринку електроенергії до ринку ЄС

13:32 18.07.2025
Є сім пріоритетів у роботі нової очільниці Міненерго – директор енергопрограм "Разумков Центру"

Є сім пріоритетів у роботі нової очільниці Міненерго – директор енергопрограм "Разумков Центру"

ВАЖЛИВЕ

Заступник голови НБУ Ніколайчук став першим заступником замість Рожкової

Україна перезапускає конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках – прем’єрка

Прем’єрка України доручила провести аудит всіх надрокористувачів стратегічно важливих родовищ

Уряд ухвалив 1-й пакет підтримки 6,6 млн українців з прифронтових регіонів – Свириденко

ФДМ продав "Енергосталь" у Харкові за 600 млн грн компанії зі статутним капіталом у 100 грн

ОСТАННЄ

Уряд перерозподілив ще 30,6 млн грн на підтримку діяльності університетів Миколаївщини - Свириденко

Аграрії намолотили 24,8 млн тонн зернових з 55% площ, поки врожай на 12,8% менше аніж на цю дату торік

Товарообіг Varus.ua через "Нову пошту" у I пів.-2025 виріс в 1,61 раза

Норвегія виділила "Нафтогазу" майже $100 млн на закупівлю природного газу

АМКУ розгляне справу про набуття "Київстаром" контролю над власником сервісу Tabletki.ua "МТПК"

Заступник голови НБУ Ніколайчук став першим заступником замість Рожкової

Perfect Group вийшов із двох спільних з Saga Development проєктів ЖК

"Укрзалізниця" обговорює майбутнє вагоноремонтного напряму з бізнесом з опціями оренди, продажу та ДПП

Київський ТРЦ "РайON" розширить tenant mix завдяки оптимізації площі супермаркету

Рада НБУ в п'ятницю розгляне питання звільнення Рожкової з посади 1-ї заступниці голови Нацбанку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА