IFC та "ОТП Лізинг" оголосили нову програму розвитку МСП та підтримки сталої енергетики в Україні на EUR50 млн

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та найбільша на українському ринку "ОТП Лізинг" оголосили про старт програми розподілу ризиків (RSF) на EUR50 млн, щоб збільшити фінансування малих та середніх підприємств (МСП), а також компаній середньої капіталізації (мідкепів) в Україні на потреби енергетики и енергоефективності.

"Ця ініціатива спрямована на фінансування таких секторів, як сільське господарство, виробництво, торгівля, енергетика та логістика, фокусуючись насамперед на рішеннях у сфері сталої енергетики, що підвищують енергетичну стійкість України", - йдеться у пресрелізі IFC у п'ятницю.

У рамках вказаної RSF, IFC візьме на себе до 50% кредитного ризику на максимальну суму EUR25 млн. Передбачений проєктом механізм компенсації 10% капітальних витрат (на загальну суму до EUR6 млн) стимулюватиме лізингоодержувачів обирати стійкі рішення замість більш забруднюючих альтернатив.

Зазначається, що на тлі вторгнення РФ та в умовах високого ризику скоротилось кредитування приватного сектору, при цьому корпоративне кредитування знизилося з 12,8% ВВП у 2021 році до 9,2% ВВП у 2024 рроці, а лізинговий сектор, як критична альтернатива кредитуванню, скоротився на 59,4% у 2022 роцы та лише частково відновився завдяки підтримці з боку держави та допомозі міжнародних інститутів фінансування розвитку.

Окрім того від початку вторгнення РФ Україна втратила майже дві третини своїх енергогенеруючих потужностей, що підкреслює необхідність у децентралізованих і стійких енергетичних системах.

"Завдяки нинішній RSF, "ОТП Лізинг" зможе пропонувати більше лізингових угод традиційно недофінансованим в Україні МСП та мідкепам, що надають пріоритет малій генерації енергії з ВДЕ та енергоефективним сталим проектам, зокрема кліматично розумному сільському господарству та "зеленому" транспорту", - зазначили в IFC.

Участь IFC у RSF та механізм компенсації капітальних витрат підтримуються Програмою заходів IFC для економічної стійкості (ERA) України, що фінансується у розмірі EUR10 млн МЗС Великої Британії.

Тимчасовий повірений у справах Великої Британії в Києві Ендрю Окенден зазначив, що Велика Британія рішуче підтримує "зелене" та стале економічне відновлення України, а вказаний підхід відображає ключові пріоритети 100-річної Угоди про партнерство, яку прем'єр-міністр Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський підписали на початку цього року.

На думку регіонального менеджера IFC в Україні Лізи Кестнер, нова угода збільшить доступ до фінансування для українського бізнесу, особливо в таких критично важливих секторах, як агробізнес, виробництво та логістика. "Наша ініціатива допоможе бізнесу інвестувати в рішення у сфері сталої енергетики, такі як кліматично розумне сільське господарство, мала генерація з відновлюваних джерел енергії та енергоефективні проекти", – наголосила вона.

Починаючи з лютого 2022 р, IFC, в рамках своєї Програми заходів для економічної стійкості України (ERA), надала на підтримку приватного сектору України $2,5 млрд, включаючи $940 млн мобілізованого фінансування.

За даними IFC, "ОТП Лізинг" станом на 31 березня 2025 року мав приблизно 33,6% частку ринку України за обсягом лізингового портфеля ($330,5 млн непогашених лізингових угод). Компанія надає послуги фінансового лізингу та управління автопарком МСП та мідкепам по всій країні. Компанія повністю належить угорському OTP Bank Plc.