IFC та "ОТП Лізинг" оголосили нову програму розвитку МСП та підтримки сталої енергетики в Україні на EUR50 млн
Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та найбільша на українському ринку "ОТП Лізинг" оголосили про старт програми розподілу ризиків (RSF) на EUR50 млн, щоб збільшити фінансування малих та середніх підприємств (МСП), а також компаній середньої капіталізації (мідкепів) в Україні на потреби енергетики и енергоефективності.
"Ця ініціатива спрямована на фінансування таких секторів, як сільське господарство, виробництво, торгівля, енергетика та логістика, фокусуючись насамперед на рішеннях у сфері сталої енергетики, що підвищують енергетичну стійкість України", - йдеться у пресрелізі IFC у п'ятницю.
У рамках вказаної RSF, IFC візьме на себе до 50% кредитного ризику на максимальну суму EUR25 млн. Передбачений проєктом механізм компенсації 10% капітальних витрат (на загальну суму до EUR6 млн) стимулюватиме лізингоодержувачів обирати стійкі рішення замість більш забруднюючих альтернатив.
Зазначається, що на тлі вторгнення РФ та в умовах високого ризику скоротилось кредитування приватного сектору, при цьому корпоративне кредитування знизилося з 12,8% ВВП у 2021 році до 9,2% ВВП у 2024 рроці, а лізинговий сектор, як критична альтернатива кредитуванню, скоротився на 59,4% у 2022 роцы та лише частково відновився завдяки підтримці з боку держави та допомозі міжнародних інститутів фінансування розвитку.
Окрім того від початку вторгнення РФ Україна втратила майже дві третини своїх енергогенеруючих потужностей, що підкреслює необхідність у децентралізованих і стійких енергетичних системах.
"Завдяки нинішній RSF, "ОТП Лізинг" зможе пропонувати більше лізингових угод традиційно недофінансованим в Україні МСП та мідкепам, що надають пріоритет малій генерації енергії з ВДЕ та енергоефективним сталим проектам, зокрема кліматично розумному сільському господарству та "зеленому" транспорту", - зазначили в IFC.
Участь IFC у RSF та механізм компенсації капітальних витрат підтримуються Програмою заходів IFC для економічної стійкості (ERA) України, що фінансується у розмірі EUR10 млн МЗС Великої Британії.
Тимчасовий повірений у справах Великої Британії в Києві Ендрю Окенден зазначив, що Велика Британія рішуче підтримує "зелене" та стале економічне відновлення України, а вказаний підхід відображає ключові пріоритети 100-річної Угоди про партнерство, яку прем'єр-міністр Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський підписали на початку цього року.
На думку регіонального менеджера IFC в Україні Лізи Кестнер, нова угода збільшить доступ до фінансування для українського бізнесу, особливо в таких критично важливих секторах, як агробізнес, виробництво та логістика. "Наша ініціатива допоможе бізнесу інвестувати в рішення у сфері сталої енергетики, такі як кліматично розумне сільське господарство, мала генерація з відновлюваних джерел енергії та енергоефективні проекти", – наголосила вона.
Починаючи з лютого 2022 р, IFC, в рамках своєї Програми заходів для економічної стійкості України (ERA), надала на підтримку приватного сектору України $2,5 млрд, включаючи $940 млн мобілізованого фінансування.
За даними IFC, "ОТП Лізинг" станом на 31 березня 2025 року мав приблизно 33,6% частку ринку України за обсягом лізингового портфеля ($330,5 млн непогашених лізингових угод). Компанія надає послуги фінансового лізингу та управління автопарком МСП та мідкепам по всій країні. Компанія повністю належить угорському OTP Bank Plc.