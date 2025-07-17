ПРООН передала ДСНС машини механізованого розмінування

Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні передала Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) шість сучасних дистанційно керованих машин для механізованого розмінування разом із повним комплектом запасних частин.

Як повідомляється на сайті організації в четвер, пакет допомоги включає дві машини важкого класу з продуктивністю до 3 000 кв. м за годину та чотири машини середнього класу, здатні очищувати до 2 500 кв. м за годину. Усі одиниці обладнання можуть працювати дистанційно з відстані до 1500 м, що значно знижує ризик для саперів. Найближчим часом машини буде задіяно у трьох регіонах України.

Передача відбулася за фінансової підтримки урядів Хорватії, Франції, Нідерландів та Швеції.

"У ПРООН ми працюємо пліч-о-пліч з Урядом України, а також національними та міжнародними партнерами, щоб просувати протимінну діяльність шляхом розробки комплексних політик, стратегічного планування, зміцнення інституційної спроможності та впровадження інновацій — водночас забезпечуючи оперативну спроможність через ініціативи, як-от сьогоднішня передача техніки", - сказав заступник Постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс.

Голова ДСНС Андрій Даник наголосив на важливості переданої техніки у сфері протимінної діяльності.

"Механізовані машини – це ключовий інструмент для швидкого та безпечного розмінування. Завдяки цій техніці вдається уникати зайвого ризику для наших саперів і значно прискорювати очищення української землі від вибухонебезпечних предметів", - зазначив він.

Станом на зараз Україна є найбільш замінованою країною у світі: близько 23% її території потребують обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів. ДСНС, що відіграє провідну роль у реагуванні на загрози та проведенні гуманітарного розмінування, суттєво наростила свій потенціал від початку повномасштабного вторгнення. Нині на балансі служби вже 94 машини для розмінування, проте потреба в підтримці залишається надзвичайно високою.

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй є агенцією з розвитку, що працює над посиленням стійкості та відновленням України в умовах безпрецедентних викликів.