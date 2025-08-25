Нові авто отримали чотири дитячих будинки сімейного типу Київщини - обладміністрація

Київська обласна військова адміністрація (КОВА) в межах програми підтримки сім’ї та дітей передала нові автомобілі для чотирьох дитячих будинків сімейного типу, повідомив очільник КОВА Микола Калашник.

"В Обухові передали нові автомобілі для чотирьох дитячих будинків сімейного типу Київщини. Автомобілі придбані в межах обласної програми підтримки сім’ї та дітей", - написав він у фейсбуці у понеділок.

За його словами, це сучасні Toyota Proace City Verso 2025 року випуску.

"Раніше ми вже передали 5 машин. Загалом за час дії програми для дитячих будинків сімейного типу передано 28 автомобілів", - уточнив Калашник.