Як отримати техніку для бізнесу дійсно дешево

Банки конкурують за активного клієнта – і це шанс для успішного підприємства придбати ефективну техніку – сільськогосподарську, спеціальну, а також транспорт. Це означає, що можна знайти програми кредиту або фінансового лізингу – і під відсотки, які можуть конкурувати навіть із державною програмою "5-7-9". Як воно виглядає на практиці – доволі комфортно для покупця. Наприклад, по найбільш популярним брендам техніки фінансування можливе без першого внеску. А саме рішення банк готовий прийняти за лічені дні.

"Рішення за три дні" - цілком реалістична обіцянка, якщо її дає великий банк із суттєвим досвідом кредитування. Наприклад, у Приватбанку рішення щодо кредитів на суму до 15 млн грн для купівлі техніки топових брендів готові приймати при наявності мінімального пакету документів від трьох днів. Ніякого дива в тому нема – банк має якісні скорингові моделі, тому йому майже все зрозуміло про можливості потенційного позичальника. Тож рішення можуть прийняти дуже швидко.

Більше того, у тому ж Приватбанку щодо кожного бізнес-клієнта постійно розраховуються ліміти кредитування. Тобто: підприємство могло ще жодного разу не брати кредит, але банк розуміє, на яку суму точно буде готовий його прокредитувати. Це дуже корисно для потенційного позичальника, бо економить йому час та зусилля.

Швидке рішення – це дійсно добре, а як щодо вартості та зручності в обслуговуванні кредиту чи лізингу? Достатньо зазирнути у перелік пропозицій найбільших постачальників кредитів та фінансового лізингу, щоб побачити різноманіття можливостей. Потрібна нова техніка – можна обирати між кредитом та лізингом. Для бізнесу достатньо вживаної техніки – можна подивитись на кредитні пропозиції.

Керівники підприємств використовують лізинг зазвичай тоді, коли бачать спеціальні пропозиції за участі виробників техніки та бажають оптимально побудувати фінансове планування, включно із податковим.

Кредитні пропозиції також можна обрати серед тих, де у банку в якості партнера присутні певні виробники та їх партнери в Україні.

Додатково знизити витрати на придбання техніки у кредит або у лізинг можна за рахунок грантів по програмі ЄБРР, в якій бере участь і Приватбанк. Мова йде про гранти у розмірі від 10% до 30% від суми фінансування відносно вартості техніки, яку придбали. І це суттєво. Наприклад, це повністю перекриває витрати на обслуговування кредиту на 2-5 років по багатьох з пільгових програм. Так, у цих програмах є певні вимоги до екологічних параметрів компанії-покупця. Але цих вимог, насправді, вже і так дотримуються багато хто.

На грант у 10% від ЄБРР можуть претендувати підприємства, які планують використати програми "Кредит на купівлю основних засобів" або "Фінансовий лізинг" для фінансування купівлі сільгосптехніки (самохідної, причіпної, навісної), спецтехніки, транспорту (комерційні автомобілі, напівпричепи). При цьому потрібно буде обирати техніку, яка має певне екологічне маркування LET (List of Eligible Technologies) або GTS (Green Technology Selector) – відповідні переліки розміщені на сайтах ЄБРР.

На грант у 15% можуть претендувати підприємства, які за кредитні кошти планують реалізувати більш складні проєкти.

Проте, це не межа щодо розміру гранту, він може бути додатково збільшений вдвічі, якщо позичальник, наприклад, постраждав від руйнування чи втрати активів внаслідок війни. Окремо є спеціальні пільги для ветеранів щодо збільшення гранту: якщо ветеранам належить понад 50% бізнесу чи ветеран є керівником підприємства; якщо бізнес має у складі постійного персоналу більше 20% ветеранів за останні півроку. Також є можливості отримати пільги, якщо власником або керівником бізнесу є члени сім’ї ветерана (чоловік дружина, син, дочка, батьки); люди з інвалідністю, що виникла внаслідок війни; добровольці Сил територіальної оборони ЗСУ; члени сімей загиблих захисників України також мають окремі пільги щодо доступу до збільшених грантів.

Тож варто дуже уважно дослідити можливості, які випливають з тієї чи іншої програми кредиту чи фінансового лізингу. Якщо є право на додаткові пільги, до остаточна вартість придбаної таким чином техніки може виявитись навіть дешевшою, ніж «з полиці за наявні кошти».

Зазвичай перше рішення при виборі програми фінансування купівлі техніки – брати нове чи вживане. У другому випадку очевидна перевага полягає у значно нижній ціні. Але не варто думати, що низька ціна щось там маскує – адже техніка поважних брендів працює десятиріччями, вчасно ремонтується та проходить усі належні сервіси. І навіть при купівлі вживаної техніки можна знайти цікаві пропозиції щодо ставок по кредиту.

Що там є у лізинг?

Перш за все, у лізингу є кілька специфічних можливостей, яких кредитні програми не пропонують. Мабуть, найцікавіше те, що до закінчення терміну лізингу техніка залишається у власності лізингодавця. З цього випливають щонайменше три цікавих можливості.

По-перше, об’єктом застави по лізингу є сама придбана техніка. Тоді як кредит зазвичай передбачає обов’язкову заставу чи поручительство позичальника. Техніку, придбану у лізинг не можуть відчужити чи арештувати через борги підприємства. Це дуже важливо в наших умовах, і додатково захищає інтереси покупця. Звісно, якщо придбана у кредит техніка знаходиться у заставі по кредиту, то це також надає певний захист покупця від арешту власності за борги. Але юридично це не настільки сильно, як у випадку лізингу.

По-друге, отримати техніку у лізинг значно простіше та швидше, ніж у кредит. Лізинговий договір на придбання сільськогосподарської або спеціальної техніки, а також транспорту оформлюється зазвичай швидше за кредит — інколи від пари днів. Там потрібна менша кількість документів, і діють більш лояльні вимоги. І це дуже важливо для бізнесів з активною сезонною діяльністю – як для аграрних, передусім.

По-третє, для придбання техніки у лізинг зазвичай вистачає авансу 10–30% вартості техніки, тоді як за банківським кредитом такий аванс або перший внесок зустрічаються хіба що в дуже щедрих акційних пропозиціях. Проте у Приватбанку є можливість отримати фінансування взагалі без авансу, як по лізингу, так і по кредиту.

Що саме доступно у того ж Приватбанку в лізинг? Вибір більш ніж широкий – самохідна, причепна та навісна агротехніка, а також усі види спеціальної техніки, крім виробленої шляхом встановлення на шасі.

Особливо цікаві умови щодо лізингу банк пропонує спільно із найбільш відомими брендами сільгосптехніки: John Deere, Claas, Fendt, Valtra, Massey Ferguson, New Holland, Tecnoma, Amazone, Hagie, Agrifac, Mazzotti, Stara, Kuhn, JCB, Hidromek, Kramer, Manitou, Lemken, Maschio Gaspardo, Bednar, Horsch, Berthoud, Geringhoff, Rauch, Farmet, Fast, Gregore Besson, Sulky, Monosem, Vaderstad, Nardi, HF Agro, Kemper, YTO, Zoomlion. Також доступна у лізинг спеціальна техніка таких брендів, як JCB, Claas, Kramer, Manitou, New Holland, Hidromek, СAT.

Строк фінансування за програмами лізингу складає до 5 років – це більш ніж комфортно для придбання сучасної ефективної техніки, вона зазвичай повертає інвестицію ще швидше. Банк готовий запропонувати графік платежів залежно від сезонності бізнесу - щомісяця рівними частинами або адоптований, якщо сезонність є. Сума фінансування може починатись від 500 тис. грн і аж до еквіваленту 15 млн євро.

Найцікавіші умови є у програмах, які реалізуються у партнерстві із постачальниками техніки. У таких випадках ставка фінансування може починатись від 0,01% річних у гривні, а початковий внесок(аванс) може взагалі бути нульовим.

Другий за привабливістю рівень – програми з умовами "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%". Тут для сільськогосподарських товаровиробників починається з 5% річних у гривні – якщо клієнті має річний виторг до еквіваленту 10 млн євро. Для агровиробників із річним виторгом понад еквіваленту 10 млн євро - 7% річних. Якщо підприємство не є агровиробником, то в рамках цієї програми ставка складатиме 11% річних у гривні.

Є також лізингові програми за стандартними умовами, але там ставки вищі – вони формуються на основі розміру індексу ставок по тримісячних депозитах у гривні у великих банках – "UIRD 3m" (станом на вересень він складав біля 13% річних). Цей індекс щодня оновлюється на сайті НБУ і доступний там для ознайомлення. Для клієнтів із річною виручкою до 30 млн грн ставка по стандартних умовах складає UIRD 3m + 6%. Далі – від 30 до 300 млн грн річної виручки підприємство може розраховувати на ставку UIRD 3m + 5%. Для ще більших підприємств - UIRD 3m + 3%. Така ж ставка діє для топових брендів техніки незалежно від сегментації Клієнта по виручці: JOHN DEERE, CLAAS, CASE, NEW HOLLAND, JCB.

Кредит – ще більший вибір

Чим цікавий саме кредит – більш широким вибором техніки, яка доступна. Але не тільки: у Приватбанку є багато програм, які надають можливість придбати нову техніку під дуже низький відсоток, оскільки ці програми діють у партнерстві із постачальниками.

Тож у кредит можна придбати усі види нової сільськогосподарської техніки, спецтехніки, комерційного транспорту (від тягачів, фургонів та самоскидів до напівпричепів), легковиків, а також обладнання, в тому числі – для енергонезалежності.

І такі кредити, як і лізинг, можуть бути дуже дешевими не тільки за рахунок партнерських програм із постачальниками, але ще й завдяки використанню грантових коштів від ЄБРР. І тут мова йде навіть не про низький відсоток, а про компенсацію частини вартості купленої техніки.

З найбільш відомих виробників агро- та спеціальної техніки Приватбанк співпрацює по кредитних програмах із John Deere (залежно від програми ставки можуть складати від 0,01% річних у гривні), JCB (також від 0,1% річних у гривні), Claas (ставки можуть відповідати умовам програми “5-7-9%“, але в деяких дилерів доступні і умови від 0,01% річних у гривні). Але список, насправді, дуже довгий – завдяки партнерським програмам можна обрати агротехніку та спецтехніку таких самих відомих брендів, як і у випадку із фінансовим лізингом (див. вище). Окремо у кредитних програмах є партнерські проекти для придбання комерційного транспорту від МАN.

Отримати кредит можна на суму від 240 тис. грн до еквіваленту 15 млн євро і на термін від 1 до 5 років. Найдешевші кредити – за партнерськими програмами: від 0,01% річних у гривні. За умовами програми "Доступні кредити 5-7-9%" ставка залежить від розмірів позичальника. Якщо річний виторг не перевищує еквівалент до 10 млн євро, то ставка складає 7% річних, але можна отримати і ставку 5% річних, якщо створюються нові робочі місця. Для більших позичальників ставка складає 9% річних у гривні. Якщо позичальник із Зони високого воєнного ризику, то ставки значно нижчі: 1% річних. Процентні ставки за стандартними умовами без участі в державних програмах співпадають із згаданими вище стандартними умовами для лізингових програм.

Підсумуємо: оновити парк техніки та обладнання – цілком доступна задача, варто лише уважно подивитись на широкий перелік лізингових та кредитних програм на сайті банку, щоб знайти найбільш вигідну. І, звісно, дуже доречно пошукати можливість отримати ще й грант, який компенсує частину вартості придбаної техніки.