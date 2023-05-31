Події

20:35 31.05.2023

Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям і медикам у госпіталі в Одеській області

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Президент України Володимир Зеленський у рамках робочої поїздки до Одеської області відвідав у госпіталі військовослужбовців Збройних сил України, поранених під час боїв із російськими окупантами, зокрема на бахмутському напрямку, повідомляє пресслужба глави держави.

"Я бажаю вам якнайшвидшого одужання. Дякую від усіх українців за вашу службу. Ви – справжні герої", - побажав Зеленський після спілкування з пораненими військовослужбовцями.

Президент вручив військовослужбовцям, які проходять лікування в госпіталі, ордени "За мужність" III ступеня.

Він також зустрівся з медичним персоналом і вручив державні нагороди військовим медикам.

"Це нагороди від держави за ваше служіння. За те, що ставите на ноги важкопоранених героїчних людей. І ви – такі самі наші герої. Хочу подякувати вам від щирого серця за те, що у вас золоті руки. Дякую за витримку й вашу видатну професію", - зазначив президент.

Теги: #президент #нагороди #військовослужбовці #одещина

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