Втрати ворога вбитими і пораненими становлять майже дві роти за добу на таврійському напрямку

На таврійському напрямку втрати російських окупантів убитими і пораненими становлять майже дві роти за добу, також знищено і пошкоджено понад 10 одиниць озброєння і техніки противника, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 803 вогневих завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже дві роти", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Знищено та пошкоджено понад 10 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, БТР, три одиниці міномету 120 мм та один міномет 82 мм, протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра", самохідну гаубицю 2С19 "Мста - С".

Також було знищено два склади з боєприпасами ворога.