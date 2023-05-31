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13:15 31.05.2023

Перші дні літа в Україні будуть спекотними, місцями короткочасні дощі з грозами

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Перші дні літа в Україні будуть спекотними, місцями короткочасні дощі з грозами

Невеликий короткочасний дощ і гроза очікуються вночі 1 червня в Криму та Приазов'ї, а вдень - місцями у східних і Запорізькій областях, Закарпатті та Прикарпатті.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на решті території без опадів.

Вітер північно-східний, у західних і північних областях із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, у південній частині до 17°; вдень 22-27°, у східних областях 19-24°.

У Києві 1 червня без опадів. Вітер північно-східний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень близько 25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 1 червня найвищу температуру вдень було зафіксовано на позначці +31,7° у 1979-му і 2011 роках, найнижчу вночі - на позначці +4,1° у 1904 році.

У п'ятницю, 2 червня, у південно-східній частині України, вночі й на Прикарпатті місцями пройде невеликий дощ, а вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях - помірний короткочасний дощ. Місцями грози. На решті території - без опадів.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с, удень під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, вдень 24-29°, у західних і східних областях 21-26°.

У Києві 2 червня вночі без опадів, удень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 26-28°.

Теги: #погода #прогноз #літо

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