Події

20:58 30.05.2023

США в середу оголосять про чергові обмеження щодо РФ - Блінкен

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США в середу оголосять про чергові обмеження щодо РФ - Блінкен

Влада США в середу оприлюднить заходи проти "дезінформації" з боку Росії, а також запровадить нові обмеження щодо експорту технологій, які використовуються в іранських безпілотниках, заявив у вівторок американський держсекретар Ентоні Блінкен.

"Завтра ми оголосимо про нові заходи у сфері експортного контролю щодо технологій, які знайдені в іранських безпілотниках (...), а також про заходи боротьби з російською дезінформацією і щодо захисту правозахисників в інтернеті", - заявив держсекретар США на пресконференції з прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Блінкен 31 травня візьме участь у неформальній зустрічі глав МЗС країн НАТО в Осло.

Теги: #сша #росія #обмеження #плани

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