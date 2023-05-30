США в середу оголосять про чергові обмеження щодо РФ - Блінкен

Влада США в середу оприлюднить заходи проти "дезінформації" з боку Росії, а також запровадить нові обмеження щодо експорту технологій, які використовуються в іранських безпілотниках, заявив у вівторок американський держсекретар Ентоні Блінкен.

"Завтра ми оголосимо про нові заходи у сфері експортного контролю щодо технологій, які знайдені в іранських безпілотниках (...), а також про заходи боротьби з російською дезінформацією і щодо захисту правозахисників в інтернеті", - заявив держсекретар США на пресконференції з прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Блінкен 31 травня візьме участь у неформальній зустрічі глав МЗС країн НАТО в Осло.