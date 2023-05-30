Події

19:10 30.05.2023

Байден і Сунак обговорять 8 червня у Вашингтоні допомогу Україні, енергобезпеку та кліматичну кризу - Білий дім

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Байден і Сунак обговорять 8 червня у Вашингтоні допомогу Україні, енергобезпеку та кліматичну кризу - Білий дім

Президент США Джо Байден і прем'єр Британії Ріші Сунак проведуть 8 червня у Вашингтоні переговори, темою яких стануть допомога Україні, посилення енергобезпеки та питання клімату.

"Ґрунтуючись на результатах своїх нещодавніх зустрічей, лідери двох країн розглянуть низку глобальних питань, включно з їхньою незмінною підтримкою України, яка захищається від жорстокої агресивної війни Росії, а також подальші дії зі зміцнення енергетичної безпеки та вирішення кліматичної кризи", - ідеться у пресрелізі Білого дому, поширеному у вівторок.

Як повідомляється, президент США і прем'єр-міністр Великої Британії також обговорять зусилля щодо подальшого зміцнення економічних відносин, оскільки країни "протистоять спільним викликам у сфері економіки та національної безпеки".

 

Теги: #сша #британія #лідери

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