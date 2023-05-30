Кабмін запускає другий етап програми "єВідновлення" для компенсації за зруйноване житло - Шмигаль

Кабінет Міністрів запускає другий етап програми "єВідновлення" для компенсації за зруйноване житло, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми обіцяли, що допомога до 200 тис. грн для ремонту пошкодженого майна стане лише першим кроком у великій програмі відновлення житла. Адже тисячі українських родин повністю втратили свої домівки. Багато випадків, коли просто нема чого ремонтувати. Тому запускаємо другий етап програми "єВідновлення". Це компенсація за зруйноване житло", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, Кабмін затвердив постанову та формулу, за якою виплачуватиметься відповідна компенсація.

"На що можна буде витратити гроші? По-перше, на зведення будинку. В такому разі виплату коштів здійснюватимуть безпосередньо на рахунок. По-друге, на купівлю квартири, іншого житлового приміщення з використанням житлового сертифіката", - заявив прем'єр.

За його словами, розмір компенсації розраховуватиме комісія за спеціальною формулою, що враховує регіон розташування знищеного об'єкта, рік забудови, площу об'єкта та інші параметри.

"Передбачаємо також принцип, що розмір компенсації встановлюється на рівні, не нижчому за вартість спорудження житла відповідної площі згідно з його місцезнаходженням", - наголосив він.

Шмигаль також розповів, що вже близько 62 млрд грн уряд зібрав у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії.

"Цих коштів вистачить для першого етапу виплат: як допомоги на ремонти, так і видачі житлових сертифікатів. Адже, за оцінками Світового банку, на першочергове відновлення майна Україні потрібно $1,9 млрд. Далі працюємо з нашими міжнародними партнерами, щоб мобілізувати всю необхідну суму", - підсумував прем'єр.