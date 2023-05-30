Події

17:07 30.05.2023

Кабмін запускає другий етап програми "єВідновлення" для компенсації за зруйноване житло - Шмигаль

2 хв читати
Кабмін запускає другий етап програми "єВідновлення" для компенсації за зруйноване житло - Шмигаль

Кабінет Міністрів запускає другий етап програми "єВідновлення" для компенсації за зруйноване житло, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми обіцяли, що допомога до 200 тис. грн для ремонту пошкодженого майна стане лише першим кроком у великій програмі відновлення житла. Адже тисячі українських родин повністю втратили свої домівки. Багато випадків, коли просто нема чого ремонтувати. Тому запускаємо другий етап програми "єВідновлення". Це компенсація за зруйноване житло", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, Кабмін затвердив постанову та формулу, за якою виплачуватиметься відповідна компенсація.

"На що можна буде витратити гроші? По-перше, на зведення будинку. В такому разі виплату коштів здійснюватимуть безпосередньо на рахунок. По-друге, на купівлю квартири, іншого житлового приміщення з використанням житлового сертифіката", - заявив прем'єр.

За його словами, розмір компенсації розраховуватиме комісія за спеціальною формулою, що враховує регіон розташування знищеного об'єкта, рік забудови, площу об'єкта та інші параметри.

"Передбачаємо також принцип, що розмір компенсації встановлюється на рівні, не нижчому за вартість спорудження житла відповідної площі згідно з його місцезнаходженням", - наголосив він.

Шмигаль також розповів, що вже близько 62 млрд грн уряд зібрав у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії.

"Цих коштів вистачить для першого етапу виплат: як допомоги на ремонти, так і видачі житлових сертифікатів. Адже, за оцінками Світового банку, на першочергове відновлення майна Україні потрібно $1,9 млрд. Далі працюємо з нашими міжнародними партнерами, щоб мобілізувати всю необхідну суму", - підсумував прем'єр.

Теги: #шмигаль #євідновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:28 30.05.2023
Кабмін дозволив подання заявки за програмою "єВідновлення" через Центри надання адмінпослуг і органи соцзахисту - Шмигаль

Кабмін дозволив подання заявки за програмою "єВідновлення" через Центри надання адмінпослуг і органи соцзахисту - Шмигаль

21:51 22.05.2023
Запаси газу до початку опалювального періоду мають перевищити 14 млрд куб. м

Запаси газу до початку опалювального періоду мають перевищити 14 млрд куб. м

20:29 22.05.2023
Шмигаль обговорив роль МВФ у відновленні України з директором європейського департаменту Фонду

Шмигаль обговорив роль МВФ у відновленні України з директором європейського департаменту Фонду

16:40 17.05.2023
Шмигаль подякував США за надання систем ППО для захисту українського неба

Шмигаль подякував США за надання систем ППО для захисту українського неба

14:16 17.05.2023
До системи "єВідновлення" за тиждень роботи внесено 10,4 тис. заявок

До системи "єВідновлення" за тиждень роботи внесено 10,4 тис. заявок

12:07 17.05.2023
У Рейк'явіку підписано політичну декларацію про створення Реєстру шкоди, завданої агресією Росії проти України - Шмигаль

У Рейк'явіку підписано політичну декларацію про створення Реєстру шкоди, завданої агресією Росії проти України - Шмигаль

16:01 12.05.2023
Уряд працює над наданням компенсації для сімей, які відновили житло своїми силами - Шмигаль

Уряд працює над наданням компенсації для сімей, які відновили житло своїми силами - Шмигаль

18:05 10.05.2023
У системі "єВідновлення" стався збій через велику кількість заявок про пошкоджене через війну майно

У системі "єВідновлення" стався збій через велику кількість заявок про пошкоджене через війну майно

13:01 10.05.2023
Мінцифри запустило послугу "єВідновлення" в "Дії", а банки – відповідні картки з кешбеком від 1% до 15%

Мінцифри запустило послугу "єВідновлення" в "Дії", а банки – відповідні картки з кешбеком від 1% до 15%

17:35 09.05.2023
Уряд України зробить відкритою інформацію про закупівлі продуктів харчування для армії, зокрема про обсяги, умови й терміни постачань

Уряд України зробить відкритою інформацію про закупівлі продуктів харчування для армії, зокрема про обсяги, умови й терміни постачань

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ закликає власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції

САП оголосила в міжнародний розшук депутата Київради, обвинуваченого в отриманні 1,39 млн грн хабаря

Стано: Російські атаки на Київ та інші українські міста - варварський терор українців

Україна повернула тіла ще 79 полеглих захисників - Мінреінтеграції

Ігнат про атаку дронів на Москву: Це їхні внутрішні проблеми

ОСТАННЄ

Кабмін погодив призначення Кіпера головою Одеської ОДА

ВР змінила закон про рекламу відповідно до вимог Єврокомісії для вступу України до ЄС

СБУ закликає власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції

ВР уточнить положення про конкурс кандидатур на посаду судді КС відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії

ВАКС засудив до 8 років позбавлення волі співробітників СБУ, викритих у вимаганні $50 тис.

Українські війська продовжують контролювати південно-західні околиці Бахмута - Маляр

ВР зменшила граничний вік перебування громадян на обліку призовників

САП оголосила в міжнародний розшук депутата Київради, обвинуваченого в отриманні 1,39 млн грн хабаря

До України приїхав американський актор Міша Коллінз - "Укрзалізниця"

ВР має намір надати можливість військовим мати 40 відпускних днів за рік - нардеп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА