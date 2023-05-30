Ігнат про атаку дронів на Москву: Це їхні внутрішні проблеми

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат назвав атаку безпілотних літальних апаратів по столиці РФ Москві у вівторок російськими внутрішніми проблемами.

"Читав. Бачив. Порадів. Більше нічого не можу сказати, що там сталося на Росії. Це їхні внутрішні проблеми", - сказав Ігнат в ефірі Національного телемарафону, відповідаючи на запитання ведучих, що він знає про цю атаку.

Водночас представник Повітряних сил зазначив, що в росіян "таких проблем буде чим далі, тим більше".

"Проблеми їм створюватиме і легіон " Свобода Росії", який уже в Бєлгородській та інших областях хоче скинути кривавий режим Путіна, щоб Росія була вільною, нарешті, державою, і легіон Республіки Ічкерія вже набирає обертів. Ну і, сподіваюся, інша Росія теж повстане проти цієї тиранії", - додав Ігнат.