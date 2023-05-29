Події

20:20 29.05.2023

Польща з 1 червня закриває кордон для вантажівок РФ і Білорусі

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Польща з 1 червня закриває кордон для вантажівок РФ і Білорусі

Польща з 1 червня запроваджує заборону на в'їзд з білоруської території вантажних автомобілів, зареєстрованих у Білорусі та Росії, повідомило в понеділок польське Міністерство внутрішніх справ.

"Польща з 1 червня призупинить вантажний рух для зареєстрованих у Росії та Білорусі вантажівок і трейлерів, які намагаються перетнути кордон із Білоруссю", - наводить Bloomberg витяги із заяви МВС.

Агентство нагадує, що раніше в понеділок Варшава запровадила санкції проти 365 білоруських фізосіб.

Теги: #кордон #білорусь #вантажівки

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