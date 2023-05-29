Події

07:20 29.05.2023

Начальник авіації: За наявних 3-4 ескадрильї F-16, ми зможемо завоювати перевагу в повітрі на окремому напрямку

1 хв читати
Начальник авіації: За наявних 3-4 ескадрильї F-16, ми зможемо завоювати перевагу в повітрі на окремому напрямку

Начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов вважає, що Україні достатньо буде 3-4 ескадрилій, щоб отримати перевагу на окремому напрямку в повітрі.

"Щоб спланувати від А до Я операцію слід говорити хоча б про 12-16 літаків. Навіть пара літаків, які здатні здійснити пуск ракети на відстані понад 100 кілометрів, уже змусить ворога замислитися і реагувати на це... Ми їх сховаємо в бойових порядках тих літаків, які в нас є", - сказав Голубцов в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода", відповідаючи на запитання про те, яка кількість F-16 дасть Україні змогу протистояти авіації РФ на початковому етапі та скільки винищувачів загалом необхідно.

"Але якщо говорити серйозно - для того, щоб спланувати операцію зі знищення або нанесення ударів, потрібно розуміти, що ще потрібен якийсь ешелон забезпечення. Щоб спланувати від А до Я операцію, я думаю, варто говорити хоча б про ескадрилью, хоча б про 12-16 літаків", - додав він.

За його словами, якщо Україна матиме хоча б 3-4 ескадрильї, то ЗСУ зможе завоювати перевагу на окремому напрямку в повітрі "і змусити ворога відмовитися від тих ударів, які він зараз завдає на певній ділянці, на певній смузі оборони", - зазначив він.

 

 

 

Теги: #війна #f_16

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:59 28.05.2023
Українська авіація завдала за добу 13 ударів по місцях скупчення окупантів

Українська авіація завдала за добу 13 ударів по місцях скупчення окупантів

09:05 27.05.2023
В Україні 483 дитини загинули через збройну агресію РФ

В Україні 483 дитини загинули через збройну агресію РФ

21:23 26.05.2023
В умовах війни віра в Бога зміцнюється, але більшість опитаних українців не асоціюють себе з жодною парафією - опитування Центру Разумкова

В умовах війни віра в Бога зміцнюється, але більшість опитаних українців не асоціюють себе з жодною парафією - опитування Центру Разумкова

14:40 26.05.2023
Британська експертка розповіла про три сценарії майбутнього: від світової війни до членства України в ЄС

Британська експертка розповіла про три сценарії майбутнього: від світової війни до членства України в ЄС

10:26 26.05.2023
Шольц попередив РФ, щоб вона не покладалася на заморожування війни в Україні

Шольц попередив РФ, щоб вона не покладалася на заморожування війни в Україні

09:44 26.05.2023
Пригожин говорить про необхідність загальної мобілізації РФ у зв'язку з провалом захисту РФ у Бєлгородській області

Пригожин говорить про необхідність загальної мобілізації РФ у зв'язку з провалом захисту РФ у Бєлгородській області

15:29 25.05.2023
Джонсон: Війна закінчиться перемогою України, лише потім переговори

Джонсон: Війна закінчиться перемогою України, лише потім переговори

09:56 25.05.2023
Перший етап підготовки українських льотчиків для F-16 відбудеться у Великій Британії

Перший етап підготовки українських льотчиків для F-16 відбудеться у Великій Британії

09:08 25.05.2023
Норвегія підтримає навчання українських льотчиків на F-16

Норвегія підтримає навчання українських льотчиків на F-16

08:11 25.05.2023
Норвегія підтримає навчання українських льотчиків на F-16

Норвегія підтримає навчання українських льотчиків на F-16

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За минулу добу ЗС України знищили 430 одиниць особового складу окупантів, 61 БПЛА, 11 бронемашин і 10 артсистем

ППО збила понад 40 повітряних цілей на Київщині протягом нічного обстрілу столиці військами РФ - КМВА

Окупанти за добу завдали по Україні 91 авіаудар і випустили 59 "Шахедів", 58 із них збито

Зеленський: Київ пережив різних загарбників - переживе і рашистів

Вартість проїзду в Києві не буде підвищуватися до кінця війни

ОСТАННЄ

УНОЧІ ЗНИЩЕНО 37 КРИЛАТИХ РАКЕТ І 29 "ШАХЕДІВ" ВОРОГА - ПС

У Львівській області сили ППО збили ракету, ніхто не постраждав

За минулу добу ЗС України знищили 430 одиниць особового складу окупантів, 61 БПЛА, 11 бронемашин і 10 артсистем

Ворог за добу випустив 300 снарядів по Херсонській області, одна людина поранена

Окупанти обстріляли чотири громади Миколаївської області

У Чорному морі перебуває один російський ракетоносій із залпом до восьми ракет

Херсонводоканал отримав силові модулі перетворювачів частоти та мотопомпи як гуманітарну допомогу

Задимлення в Шевченківському районі столиці не пов'язано з нічною атакою окупантів

Над Миколаївською та Одеською областями ліквідовано чотири БПЛА

В Одеській області в результаті атаки РФ уламки збитого "шахеда" впали на територію порту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА