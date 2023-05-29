Начальник авіації: За наявних 3-4 ескадрильї F-16, ми зможемо завоювати перевагу в повітрі на окремому напрямку

Начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов вважає, що Україні достатньо буде 3-4 ескадрилій, щоб отримати перевагу на окремому напрямку в повітрі.

"Щоб спланувати від А до Я операцію слід говорити хоча б про 12-16 літаків. Навіть пара літаків, які здатні здійснити пуск ракети на відстані понад 100 кілометрів, уже змусить ворога замислитися і реагувати на це... Ми їх сховаємо в бойових порядках тих літаків, які в нас є", - сказав Голубцов в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода", відповідаючи на запитання про те, яка кількість F-16 дасть Україні змогу протистояти авіації РФ на початковому етапі та скільки винищувачів загалом необхідно.

"Але якщо говорити серйозно - для того, щоб спланувати операцію зі знищення або нанесення ударів, потрібно розуміти, що ще потрібен якийсь ешелон забезпечення. Щоб спланувати від А до Я операцію, я думаю, варто говорити хоча б про ескадрилью, хоча б про 12-16 літаків", - додав він.

За його словами, якщо Україна матиме хоча б 3-4 ескадрильї, то ЗСУ зможе завоювати перевагу на окремому напрямку в повітрі "і змусити ворога відмовитися від тих ударів, які він зараз завдає на певній ділянці, на певній смузі оборони", - зазначив він.