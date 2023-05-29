Резніков закликав Австралію приєднатися до міжнародної танкової коаліції

Міністр оборони України Олексій Резніков записав відеозвернення до уряду Австралії, в якому закликав приєднатися до міжнародної танкової коаліції для підтримки України та попросив про постачання системи ППО Hawk.

"Дорогі австралійські друзі, протягом усієї історії ви неодноразово доводили, що австралійці — нація волелюбних воїнів, які завжди протистоять хулігану. Ви знаходитесь за 15 тисяч кілометрів, але ми дуже близькі в наших спільних цінностях і готовності їх відстоювати. Ось чому перші російської агресії Австралія зробила найбільший внесок в Україну поза НАТО.

Ваші "Bushmasters" були неймовірні у реальних бойових діях. Але наша боротьба за глобальну свободу ще не закінчена, і нам досі потрібна ваша підтримка. Я закликаю вас сьогодні долучитися до міжнародної танкової коаліції за Україну. Крім танків, ми мали б за честь отримати австралійські "Hawk". Вони могли надати неоціненну допомогу нашим військам у ході контрнаступу", - йдеться у повідомленні, опублікованому Резніковим у ніч проти понеділка у твіттер.