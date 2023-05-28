Події

19:06 28.05.2023

Комітет нацбезпеки розгляне постанову президента про санкції проти Ірану

2 хв читати
Комітет нацбезпеки розгляне постанову президента про санкції проти Ірану

Комітет нацбезпеки в понеділок, 29 травня, розгляне постанову про застосування санкцій до Ірану, яку раніше, 27 травня, президент України вніс на розгляд парламенту, повідомляє член Комітету Федір Веніславський.

"Я переконаний, що всі депутати підтримають запровадження таких санкцій", - сказав він.

Веніславський зауважив, що санкції не матимуть "критичного" значення для Ірану, однак вони можуть призвести до непередбачуваних наслідків для режиму Іранської Республіки.

"Я думаю це той крок, який ми мали зробити давно… і це буде синхронно з тими діями, які на сьогоднішній день здійснив фактично весь цивілізований світ в плані повної ізоляції Ірану від тих можливостей, які в нього є для економічного зростання та підтримки економічного рівня", - додав він.

У відомстві уточнили, що українські санкції матимуть негативні наслідки для Ірану або в короткостроковій, або в середньостроковій перспективі.

Як повідомлялося, Зеленський вніс 27 травня на розгляд Верховної Ради законопроєкт №9333 "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран".

Згідно із законопроєктом, санкції до Ірану пропонується застосувати на 50 років. До обмежувальних заходів входить повна заборона торговельних операцій з Іраном, зупинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень Іраном територією України, а також запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану за межі України. Крім цього, пропонується заборонити передачу резидентам Ірану технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності та заборонити здійснювати в Іран інвестиції.

 

 

 

Теги: #санкції #іран

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:36 28.05.2023
Подоляк про санкції проти Ірану: Випущений одного разу "Шахед" обов'язково знайде шлях до свого виробника

Подоляк про санкції проти Ірану: Випущений одного разу "Шахед" обов'язково знайде шлях до свого виробника

13:15 28.05.2023
Зеленський вніс на розгляд Ради проєкт про застосування санкцій до Ірану

Зеленський вніс на розгляд Ради проєкт про застосування санкцій до Ірану

21:24 27.05.2023
Українські санкції синхронізуються із санкціями всього вільного світу

Українські санкції синхронізуються із санкціями всього вільного світу

12:54 27.05.2023
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо ще 51 громадянина РФ і 220 юросіб

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо ще 51 громадянина РФ і 220 юросіб

19:38 26.05.2023
Зеленський провів наради щодо руху в НАТО та санкцій

Зеленський провів наради щодо руху в НАТО та санкцій

09:59 26.05.2023
Японія розширює санкції проти Росії, запроваджує експортні обмеження щодо 80 організацій із РФ - МЗС країни

Японія розширює санкції проти Росії, запроваджує експортні обмеження щодо 80 організацій із РФ - МЗС країни

09:50 26.05.2023
Мінфін США запровадив санкції проти ватажка угруповання ПВК "Вагнер" у Малі

Мінфін США запровадив санкції проти ватажка угруповання ПВК "Вагнер" у Малі

11:08 25.05.2023
Військове співробітництво РФ та Ірану триває, зокрема постачання безпілотників - ГУР МО України

Військове співробітництво РФ та Ірану триває, зокрема постачання безпілотників - ГУР МО України

07:51 25.05.2023
Під санкції ЄС підпадуть п'ять громадян Молдови

Під санкції ЄС підпадуть п'ять громадян Молдови

22:34 24.05.2023
Зеленський звернувся до народу Ірану: Ви маєте бути на іншому боці історії - не з російським злом і не бути його співучасником

Зеленський звернувся до народу Ірану: Ви маєте бути на іншому боці історії - не з російським злом і не бути його співучасником

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Київ пережив різних загарбників - переживе і рашистів

Вартість проїзду в Києві не буде підвищуватися до кінця війни

Ердоган перемагає з 57% голосів на виборах президента Туреччини - попередні результати

Зеленський вніс на розгляд Ради проєкт про застосування санкцій до Ірану

Нічна атака РФ не завдала суттєвих пошкоджень в енергосистемі - "Укренерго"

ОСТАННЄ

Рівень Дніпра в Києві спав ще на 11 см за добу

В Одесі після сильного дощу підтоплено низку вулиць - мерія

Зеленський: Київ пережив різних загарбників - переживе і рашистів

Вартість проїзду в Києві не буде підвищуватися до кінця війни

Унаслідок нічної атаки дронів на Київ постраждали рятувальник і 35-річна жінка, вона в реанімації

Ердоган перемагає з 57% голосів на виборах президента Туреччини - попередні результати

Сили оборони відбили 18 атак окупантів на сході України за добу

Один із нічних "шахедів" було знищено з артилерійського катера в Київському водосховищі

Заяви з РФ про готовність до переговорів спрямовані на послаблення допомоги Заходу Україні - ISW

Окупанти вночі та вранці обстріляли 4 прикордонні села Чернігівської та Сумської областей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА