Комітет нацбезпеки розгляне постанову президента про санкції проти Ірану

Комітет нацбезпеки в понеділок, 29 травня, розгляне постанову про застосування санкцій до Ірану, яку раніше, 27 травня, президент України вніс на розгляд парламенту, повідомляє член Комітету Федір Веніславський.

"Я переконаний, що всі депутати підтримають запровадження таких санкцій", - сказав він.

Веніславський зауважив, що санкції не матимуть "критичного" значення для Ірану, однак вони можуть призвести до непередбачуваних наслідків для режиму Іранської Республіки.

"Я думаю це той крок, який ми мали зробити давно… і це буде синхронно з тими діями, які на сьогоднішній день здійснив фактично весь цивілізований світ в плані повної ізоляції Ірану від тих можливостей, які в нього є для економічного зростання та підтримки економічного рівня", - додав він.

У відомстві уточнили, що українські санкції матимуть негативні наслідки для Ірану або в короткостроковій, або в середньостроковій перспективі.

Як повідомлялося, Зеленський вніс 27 травня на розгляд Верховної Ради законопроєкт №9333 "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Ісламської Республіки Іран".

Згідно із законопроєктом, санкції до Ірану пропонується застосувати на 50 років. До обмежувальних заходів входить повна заборона торговельних операцій з Іраном, зупинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень Іраном територією України, а також запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану за межі України. Крім цього, пропонується заборонити передачу резидентам Ірану технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності та заборонити здійснювати в Іран інвестиції.