Події

14:54 26.05.2023

Кількість поранених у Дніпрі збільшилася до 25 осіб - влада

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Кількість поранених у Дніпрі збільшилася до 25 осіб - влада

Кількість поранених унаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до 25 осіб, повідомляє "Суспільне" з посиланням на першого заступника голови Дніпропетровської обладміністрації Володимира Орлова.

"Станом на 14:00 внаслідок ракетного удару по медзакладу в Дніпрі поранено 25 осіб. Госпіталізовано 19, із них двоє дітей. Четверо поранених лікуються амбулаторно", - ідеться в повідомленні.

Орлов повідомив, що з трьома людьми немає зв'язку.

Унаслідок ракетної атаки постраждали 12 будинків об'єднань співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельних кооперативів.

"Поки що налічують понад 120 вибитих вікон у квартирах і місцях загального користування, але їх буде більше", - констатував заступник голови ОДА.

Як повідомлялося, у п'ятницю вранці окупанти завдали ракетного удару по медзакладу в Дніпрі. Раніше було відомо про двох загиблих і 23 поранених.

Теги: #удар #дніпро #поранені

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