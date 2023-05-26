Події

14:07 26.05.2023

Кількість жертв ракетної атаки РФ на Дніпро збільшилася до двох осіб

1 хв читати
Кількість жертв ракетної атаки РФ на Дніпро збільшилася до двох осіб

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до двох осіб, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"З-під завалів будівлі ветклініки, яку також понівечив ворог, дістали тіло загиблого чоловіка... Сьогоднішня ракетна атака по Дніпру забрала життя двох людей. Співчуття рідним...", - написав голова ОВА в телеграм-каналі.

Пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомляє, що рятувальники ліквідували пожежу в медзакладі на площі 1000 кв. м.

"Унаслідок ракетного удару в місті сталося часткове руйнування триповерхової будівлі медичного закладу з подальшим горінням, а також пожежа в поруч розташованій будівлі. Пожежу медзакладу ліквідовано на площі 1000 кв. м", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Крім цього, в одноповерховій будівлі ветеринарної клініки площа пожежі становила 200 кв. м. Рятувальники також її ліквідували.

Загалом від ДСНС до ліквідації наслідків залучені 52 рятувальники та 18 одиниць техніки.

Як повідомлялося, у п'ятницю вранці окупанти завдали ракетного удару по медзакладу в Дніпрі. Раніше було відомо про одного загиблого і 23 поранених.

Теги: #жертви #дніпро

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:58 26.05.2023
ТЧХУ допомагає постраждалим від російської ракетної атаки в Дніпрі

ТЧХУ допомагає постраждалим від російської ракетної атаки в Дніпрі

13:02 26.05.2023
Рятувальники продовжують пошуки людини під завалами сусідньої будівлі з медзакладом у Дніпрі - голова ОВА

Рятувальники продовжують пошуки людини під завалами сусідньої будівлі з медзакладом у Дніпрі - голова ОВА

12:02 26.05.2023
Після ракетного удару по поліклініці в Дніпрі відомо про одну загиблу людину і 15 поранених - Зеленський

Після ракетного удару по поліклініці в Дніпрі відомо про одну загиблу людину і 15 поранених - Зеленський

11:35 26.05.2023
Окупанти завдали ракетного удару по медзакладу в Дніпрі, є постраждалі - голова ОВА

Окупанти завдали ракетного удару по медзакладу в Дніпрі, є постраждалі - голова ОВА

04:34 26.05.2023
Глава ОВА Дніпра закликав зберігати спокій, подробиці про вибухи згодом

Глава ОВА Дніпра закликав зберігати спокій, подробиці про вибухи згодом

09:41 24.05.2023
Рівень Дніпра в Києві спав на 6 см за добу, водопілля у столиці завершилося

Рівень Дніпра в Києві спав на 6 см за добу, водопілля у столиці завершилося

20:06 23.05.2023
На Чернігівщині на міні підірвалися двоє людей, одна загинула

На Чернігівщині на міні підірвалися двоє людей, одна загинула

19:28 23.05.2023
Окупанти обстріляли с.Львове у Херсонській області, одна людина загинула, одна поранена

Окупанти обстріляли с.Львове у Херсонській області, одна людина загинула, одна поранена

07:28 23.05.2023
Війна в Україні забрала життя майже 8,9 тис. цивільних, ще понад 15,1 тис. поранено

Війна в Україні забрала життя майже 8,9 тис. цивільних, ще понад 15,1 тис. поранено

13:48 22.05.2023
Пораненому в Дніпрі рятувальнику роблять операцію, ще двоє постраждалих перебувають у лікарні

Пораненому в Дніпрі рятувальнику роблять операцію, ще двоє постраждалих перебувають у лікарні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До Єдиного реєстру зниклих безвісти внесено інформацію про понад 23 тис. осіб - Котенко

Головою Верховного Суду обрано голову Касаційного кримінального суду Станіслава Кравченка

Міжнародна система захисту прав людини потребує кардинальних змін - Лубінець

Після ракетного удару по поліклініці в Дніпрі відомо про одну загиблу людину і 15 поранених - Зеленський

Окупанти завдали ракетного удару по медзакладу в Дніпрі, є постраждалі - голова ОВА

ОСТАННЄ

У Сумській області запроваджено заходи безпеки у 5-кілометровій прикордонній зоні

Нідерланди можуть відправити F-16 в Україну після навчання пілотів - ЗМІ

Резніков випробував український всюдихід "Богун"

До Єдиного реєстру зниклих безвісти внесено інформацію про понад 23 тис. осіб - Котенко

Головою Верховного Суду обрано голову Касаційного кримінального суду Станіслава Кравченка

Суд наклав арешт на судно підсанкційного російського олігарха вартістю майже 1 млрд грн - СБУ

Після ракетного удару по Дніпру чотири людини вважаються зниклими безвісти - Лубінець

Міжнародна система захисту прав людини потребує кардинальних змін - Лубінець

Розміщення ядерної зброї в Білорусі вкрай малоймовірно призведе до ескалації з боку РФ - ISW

Окупанти пошкодили близько 20 житлових будинків на Донеччині за добу, у Красногорівці вночі загинув мирний житель - обладміністрація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА