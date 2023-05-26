Кількість жертв ракетної атаки РФ на Дніпро збільшилася до двох осіб

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до двох осіб, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"З-під завалів будівлі ветклініки, яку також понівечив ворог, дістали тіло загиблого чоловіка... Сьогоднішня ракетна атака по Дніпру забрала життя двох людей. Співчуття рідним...", - написав голова ОВА в телеграм-каналі.

Пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомляє, що рятувальники ліквідували пожежу в медзакладі на площі 1000 кв. м.

"Унаслідок ракетного удару в місті сталося часткове руйнування триповерхової будівлі медичного закладу з подальшим горінням, а також пожежа в поруч розташованій будівлі. Пожежу медзакладу ліквідовано на площі 1000 кв. м", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Крім цього, в одноповерховій будівлі ветеринарної клініки площа пожежі становила 200 кв. м. Рятувальники також її ліквідували.

Загалом від ДСНС до ліквідації наслідків залучені 52 рятувальники та 18 одиниць техніки.

Як повідомлялося, у п'ятницю вранці окупанти завдали ракетного удару по медзакладу в Дніпрі. Раніше було відомо про одного загиблого і 23 поранених.