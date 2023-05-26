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13:20 26.05.2023

Головою Верховного Суду обрано голову Касаційного кримінального суду Станіслава Кравченка

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Головою Верховного Суду обрано голову Касаційного кримінального суду Станіслава Кравченка

Пленум Верховного Суду у п'ятницю обрав головою Верховного суду голову Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Станіслава Кравченка.

Серед чотирьох кандидатів на посаду голови суду Кравченко отримав найбільшу кількість голосів - за нього проголосували 108 суддів Верховного Суду зі 148 присутніх на пленумі у п'ятницю.

Судді Альберт Єзеров, Наталія Коваленко, Іван Міщенко набрали 2, 13, 14 голосів відповідно.

Кравченко був головою Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду з грудня 2017 року.

Закінчив 1991 року Українську юридичну академію ім. Дзержинського за спеціальністю "Правознавство" (нині - Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Упродовж 1991-1992 років був юрисконсультом і нотаріусом.

Протягом 1992-1993 років - стажист народного судді Козелецького районного народного суду Чернігівської області.

З 1993-го до 2002 року - суддя Козелецького районного суду Чернігівської області, а у 2002-2011 роках - суддя Апеляційного суду міста Києва.

19 травня 2011 року обраний суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. 23 квітня 2014 року призначений на посаду заступника голови цього суду.

Указом президента від 10 листопада 2017 р. призначений суддею Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, а 8 грудня очолив цей суд. 26 листопада 2021 року Кравченка було повторно обрано на посаду голови Касаційного кримінального суду.

Член Комісії з питань правової реформи з 7 серпня 2019 р.

Теги: #кравченко #кадри #верховний_суд

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