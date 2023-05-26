Знищено 10 крилатих ракет, 23 "шахеди" і два розвіддрони

Повітряні сили Збройних сил України знищили 10 ворожих крилатих ракет, 23 "шахеди" і два розвідувальні дрони, повідомила пресслужба ПС ЗСУ.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, у зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Центр" та "Південь" знищено 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/х-555, 23 ударні дрони "Shahed-136/131", 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Мерлін-ВР", - ідеться в повідомленні.

Зазначено влучання ударних БПЛА та кількох ЗКР С-300/С-400 у Харківській та Дніпропетровській областях. Про наслідки удару повідомлять місцеві військові адміністрації.

Повідомляється, що чергова нічна атака російських окупантів розпочалася наприкінці минулої доби 25 травня о 22.00 і тривала до 5.00 26 травня. Цього разу противник змістив напрямок удару на Схід, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти Сил оборони України.

За інформацією ПС ЗСУ, загалом зафіксовано пуски 17 ракет різних типів і 31 ударного дрона:

- 10 крилатих ракет Х-101/х-555 з літаків Ту-95мс з району Каспійського моря;

- 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з району Токмак (т.о. Запорізька обл.);

- 31 ударний БПЛА іранського виробництва "Shahed-136/131" з південного і північного напрямків.