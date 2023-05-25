Данія і Нідерланди очолили європейську групу з навчання українських пілотів на F-16

Глава Пентагону Ллойд Остін подякував Данії та Нідерландам за рішення очолити європейську коаліцію з тренування військовослужбовців України на винищувачах F-16 і висловив сподівання, що інші країни приєднаються до ініціативи.

"Я особливо хочу подякувати Данії та Нідерландам, які вирішили очолити європейську коаліцію з навчання українських пілотів використанню F-16", - сказав Остін на пресконференції у Вашингтоні.

За його словами, міністри оборони цих двох країн найближчими тижнями разом зі США та іншими союзниками працюватимуть над розробкою плану підготовки пілотів.

Остін зазначив, що Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща вже запропонували свою допомогу в тренуванні українських льотчиків.

"Ми очікуємо, що ще більше країн приєднаються до цієї ініціативи найближчим часом", - додав глава Пентагону.