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07:51 25.05.2023

Під санкції ЄС підпадуть п'ять громадян Молдови

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Під санкції ЄС підпадуть п'ять громадян Молдови

У Європейському союзі триває робота над санкційним списком, який передбачає обмежувальні заходи ЄС стосовно п'яти громадян Молдови, повідомило в середу електронне видання EUobserver.

За твердженням брюссельського ЗМІ, редакція якого ознайомилася з підготовчим документом, "чорний список" очолять голова партії "Шор" Ілан Шор, заступник голови тієї самої партії Марина Таубер і колишній лідер Демократичної партії Молдови, олігарх Володимир Плахотнюк.

Крім того, до списку увійдуть ще двоє молдовських громадян.

Усім їм закидають "дії, що дестабілізують Республіку Молдова", пише EUobserver.

Теги: #молдова #санкції #євросоюз

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