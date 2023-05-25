Під санкції ЄС підпадуть п'ять громадян Молдови

У Європейському союзі триває робота над санкційним списком, який передбачає обмежувальні заходи ЄС стосовно п'яти громадян Молдови, повідомило в середу електронне видання EUobserver.

За твердженням брюссельського ЗМІ, редакція якого ознайомилася з підготовчим документом, "чорний список" очолять голова партії "Шор" Ілан Шор, заступник голови тієї самої партії Марина Таубер і колишній лідер Демократичної партії Молдови, олігарх Володимир Плахотнюк.

Крім того, до списку увійдуть ще двоє молдовських громадян.

Усім їм закидають "дії, що дестабілізують Республіку Молдова", пише EUobserver.