Уряд Швейцарії згоден на перепродаж ФРН 25 танків Leopard 2

Уряд Швейцарії схвалив пропозицію продати назад ФРН 25 танків німецького виробництва Leopard 2.

"Федеральна рада Швейцарії підтримала пропозицію комісії з безпеки Національної ради зняти з озброєння 25 танків Leopard 2", - ідеться в пресрелізі уряду.

"23 лютого 2023 року глава Мінекономіки ФРН Роберт Габек і глава Міноборони Борис Пісторіус у листі до глави швейцарського Міноборони запропонували перепродати німецькому концерну Rheinmetall частину списаних танків. Вони запевнили, що ці танки не направлять в Україну, а використають для поповнення нестачі танків у Німеччині або в її партнерів по НАТО і ЄС", - зазначається в документі.

28 березня комісія з безпеки Національної ради - однієї з палат швейцарського парламенту - погодилася з ідеєю вивести з експлуатації 25 танків Leopard 2 за умови перепродажу цієї техніки лише їхній компанії-виробнику.

У пресрелізі нагадують, що зараз на озброєнні швейцарських військових стоять 134 танки цього типу, а ще 96 перебувають на складах.

Раніше у травні комісія Ради кантонів Федеральних зборів (парламенту) Швейцарії виступила за ослаблення експортного контролю на вироблену в конфедерації військову техніку. За даними швейцарських ЗМІ, йдеться про дозвіл третім країнам реекспортувати таке озброєння.

Аналогічна комісія з питань безпеки іншої палати швейцарського парламенту - Національної ради - висловила таку саму позицію ще в січні цього року.

Тепер, як очікується, цей захід розгляне парламент у повному складі. Планується, що це відбудеться в червні 2023 року. Однак голова комісії з питань безпеки Ради кантонів Вернер Зальцманн зазначив, що навіть у разі ухвалення таких послаблень вони не набудуть чинності до березня 2024 року.

Швейцарські ЗМІ зазначають, що раніше низка європейських країн, зокрема Німеччина, Данія, Іспанія, хотіли перенаправити в Україну придбану військову техніку швейцарського виробництва, однак Берн відмовляв їм, посилаючись на закріплену в конституції країни політику нейтралітету, яка, зокрема, забороняє передання зброї в зону активних бойових дій. Це рішення викликало активну критику на Заході.