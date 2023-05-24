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12:41 24.05.2023

Скеровано до суду справу про розкрадання коштів Кіностудії ім. О.Довженка

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Скеровано до суду справу про розкрадання коштів Кіностудії ім. О.Довженка

Антикорупційні органи України скерували до суду матеріали справи про розкрадання 4,4 млн грн коштів ДП "Кіностудія ім. О. Довженка", повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього головного інженера держпідприємства та генерального директора приватної компанії за фактом розкрадання понад 4,4 млн грн коштів ДП "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка", - ідеться в повідомленні САП у середу.

У межах досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2018 року ДП "Кіностудія ім. О. Довженка" оголосило відкриті торги із закупівлі телевізійного та аудіовізуального обладнання.

Переможцем у тендері, як нагадують у САП, стала наперед визначена компанія, з якою було укладено договір, що не передбачав санкцій за порушення термінів постачання обладнання.

Згідно з умовами договору, обладнання для кіностудії мали поставити до кінця 2018 року, однак фактично кіностудія отримала частину обладнання лише у квітні 2019 року. "Незважаючи на це, головний інженер сприяв тому, щоб держпідприємство сплатило приватній компанії всю суму коштів, передбачену умовами договору. Як наслідок, кіностудія за непоставлене обладнання сплатила понад 4,4 млн грн", - зазначено в повідомленні.

Дії головного інженера кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України (привласнення, розтрата майна, службова фальсифікація), гендиректора приватної структури - за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України (привласнення, розтрата майна, легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Теги: #суд #довженко #кіностудія #розкрадання

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