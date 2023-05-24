Події

11:55 24.05.2023

Знеструмлено тисячі абонентів у трьох областях країни через ворожі обстріли - Міненерго

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Знеструмлено тисячі абонентів у трьох областях країни через ворожі обстріли - Міненерго

В Україні станом на 24 травня внаслідок обстрілів російських агресорів залишилися без електропостачання 14 населених пунктів на Донеччині, чотири - у Запорізькій області і ще 2,4 тис. споживачів на Сумщині.

"Ворог продовжує тероризувати прифронтові та прикордонні території. Як наслідок, фіксуються пошкодження енергетичної інфраструктури, є знеструмлення", - повідомили в Міністерстві енергетики в середу.

У Донецькій області через бойові дії знеструмлено 14 населених пунктів, без світла залишилися 8,9 тис. споживачів. Після останнього масованого обстрілу залишається знеструмленою шахта, другу вдалося заживити.

"Також унаслідок обстрілів у Запорізькій області знеструмлено чотири населені пункти, а в Сумській без енергопостачання залишилися 2,4 тис. споживачів", - поінформували в міністерстві.

Крім цього, через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де дозволяє безпекова ситуація.

"За добу вдалося повернути світло для майже 22 тисяч споживачів. Більшість із них - це абоненти в Донецькій та Запорізькій областях", - додали в Міненерго.

Як резюмували у відомстві, попри складну ситуацію після обстрілів, енергетична система працює стабільно, триває ремонтна кампанія на об'єктах генерації та в мережах. Експорт та імпорт електроенергії на поточну добу не планується.

Своєю чергою НЕК "Укренерго" починаючи з 23 травня проводить аукціони з розподілу потужності перетину лише для імпорту - зі Словаччини та Молдови. Зокрема, на середу з 500 МВт потужності зі Словаччини трейдери забронювали 215 МВт, із 800 МВт потужності на молдовському напрямку - 180 МВт. Проте, за даними сайту ENTSO-E, як експорт, так і імпорт не здійснюються другий день поспіль.

Теги: #обстріли #знеструмлення

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