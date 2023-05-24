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11:24 24.05.2023

Справу за обвинуваченням ексголови ДФС Насірова у хабарництві передано до суду

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Справу за обвинуваченням ексголови ДФС Насірова у хабарництві передано до суду

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) передала до суду справу стосовно колишнього голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова та його радника, підозрюваних в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

"23 травня року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування Національного антикорупційного бюро (НАБУ) скерував до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього голови ДФС України та його радника в одержанні понад 722 млн грн неправомірної вигоди", - повідомляє САП у середу.

Згідно з повідомленням, протягом 2015-2016 рр. голова ДФС України отримав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за дії, пов'язані із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.

Як встановило слідство, надання неправомірної вигоди в іноземній валюті ($5,5 млн та EUR21 млн) відбувалося з використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, що належали власнику одного з агрохолдингів, а її одержання посадовцем - із використанням підприємств-нерезидентів, контроль над якими здійснював безпосередньо голова ДФС, його радник та інші особи, пов'язані з ним родинними відносинами.

За даними прокуратури, для перерахування коштів між зазначеними юридичними особами під виглядом надання та отримання позик або постачання продукції підозрювані також залучили й інші підприємства-посередники, зареєстровані за межами України. При цьому частина коштів такої неправомірної вигоди була сформована безпосередньо з грошових коштів бюджетного відшкодування ПДВ, конвертованих в іноземну валюту.

Дії колишнього голови ДФС України кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, його радника - за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Як повідомляє САП, матеріали щодо власника агрохолдингу, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України, виділено в окреме провадження. Наразі сторона захисту в цій справі ознайомлюється з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України.

Як повідомлялося, 8 березня 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно заарештував власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, якого підозрюють у наданні 722 млн грн неправомірної вигоди ексголові ДФС Насірову та його раднику.

Теги: #суд #насіров

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