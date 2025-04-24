ВАКС взяв під варту Романа Насірова

Вищий антикорупційний суд взяв під варту ексголову Державної фіскальної служби України Роман Насірова та збільшив для нього розмір застави з 27 до 40 млн грн, повідомляє у четвер Центр протидії корупції.

Колегія суддів – Ігор Строгий, Леся Федорак і Віктор Ногачевський – частково задовольнили клопотання прокурора САП про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 75 млн гривень, йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Це клопотання стало наслідком мобілізації Насірова. Розгляд даного клопотання тривав протягом останніх двох судових засідань, суд заслуховував доводи прокурора, яка зазначила, що таке бажання Насірова мобілізуватися лише повʼязано зі спливом строку притягнення до кримінальної відповідальності, який спливає менш ніж за рік.

В свою чергу Насіров та його захисники заперечували проти задоволення клопотання та стверджували, що мотиви добровільної мобілізації є "боргом державі та обовʼязком".

Крім того суд допитав свідків, які підтвердили ініціативу з пошуку військової частини самим Насіровим, його переведення з бойової посади на небойову наявністю в нього відповідного висновку ВЛК. Водночас зазначили, що Насіров не повідомляв ім про необхідність йому зʼявлятися до суду під час несення служби, повідомляє ЦПК.

ЦПК нагадує, що Насірова обвинувачують у тому, що він і директор департаменту ДФС у період 2015–2016 років нібито дозволили компаніям нардепа-втікача Олександра Онищенка не сплачувати державі рентну плату за користування надрами. Через це держава зазнала збиткі на суму понад 2 млрд грн.

11 квітня прокурор САП направив до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Насірову на взяття під вартою з можливістю внесення застави в 75 млн грн.

Насіров обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Він протягом ‎2015–2016 років, діючи в інтересах народного депутата України VIII скликання, особисто прийняв низку необґрунтованих та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

9 квітня 2025 року обвинувачений не з’явився до суду, його захисник подав клопотання про зупинення вказаного провадження у зв’язку з мобілізацією підзахисного, зазначили у САП.