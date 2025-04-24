Інтерфакс-Україна
Події
20:22 24.04.2025

ВАКС взяв під варту Романа Насірова

2 хв читати
ВАКС взяв під варту Романа Насірова

Вищий антикорупційний суд взяв під варту ексголову Державної фіскальної служби України Роман Насірова та збільшив для нього розмір застави з 27 до 40 млн грн, повідомляє у четвер Центр протидії корупції.

Колегія суддів – Ігор Строгий, Леся Федорак і Віктор Ногачевський – частково задовольнили клопотання прокурора САП про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 75 млн гривень, йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Це клопотання стало наслідком мобілізації Насірова. Розгляд даного клопотання тривав протягом останніх двох судових засідань, суд заслуховував доводи прокурора, яка зазначила, що таке бажання Насірова мобілізуватися лише повʼязано зі спливом строку притягнення до кримінальної відповідальності, який спливає менш ніж за рік.

В свою чергу Насіров та його захисники заперечували проти задоволення клопотання та стверджували, що мотиви добровільної мобілізації є "боргом державі та обовʼязком".

Крім того суд допитав свідків, які підтвердили ініціативу з пошуку військової частини самим Насіровим, його переведення з бойової посади на небойову наявністю в нього відповідного висновку ВЛК. Водночас зазначили, що Насіров не повідомляв ім про необхідність йому зʼявлятися до суду під час несення служби, повідомляє ЦПК.

ЦПК нагадує, що Насірова обвинувачують у тому, що він і директор департаменту ДФС у період 2015–2016 років нібито дозволили компаніям нардепа-втікача Олександра Онищенка не сплачувати державі рентну плату за користування надрами. Через це держава зазнала збиткі на суму понад 2 млрд грн.

11 квітня прокурор САП направив до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Насірову на взяття під вартою з можливістю внесення застави в 75 млн грн.

Насіров обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Він протягом ‎2015–2016 років, діючи в інтересах народного депутата України VIII скликання, особисто прийняв низку необґрунтованих та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

9 квітня 2025 року обвинувачений не з’явився до суду, його захисник подав клопотання про зупинення вказаного провадження у зв’язку з мобілізацією підзахисного, зазначили у САП.

 

Теги: #насіров #суд #цпк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:27 23.04.2025
Суд за позовом податківців зобов'язав Південний ГЗК сплатити 3,7 млрд грн до бюджету за невірно сплачені дивіденди

Суд за позовом податківців зобов'язав Південний ГЗК сплатити 3,7 млрд грн до бюджету за невірно сплачені дивіденди

10:41 21.04.2025
Нацбанк за борги відсудив у Бахматюка офіс Ukrlandfarming у Києві

Нацбанк за борги відсудив у Бахматюка офіс Ukrlandfarming у Києві

15:13 17.04.2025
Порошенко оскаржує накладені санкції у Верховному суді

Порошенко оскаржує накладені санкції у Верховному суді

10:52 17.04.2025
Суд Парижа дозволив примусово стягнути з РФ на користь "Нафтогазу" $5 млрд

Суд Парижа дозволив примусово стягнути з РФ на користь "Нафтогазу" $5 млрд

19:40 16.04.2025
Суд скасував вирок ексголові Броварської РДА, який скоїв наїзд на чотирьох пішоходів

Суд скасував вирок ексголові Броварської РДА, який скоїв наїзд на чотирьох пішоходів

13:36 11.04.2025
САП просить суд арештувати ексголову ДФС Насірова з альтернативою застави в 75 млн грн

САП просить суд арештувати ексголову ДФС Насірова з альтернативою застави в 75 млн грн

12:07 11.04.2025
Насіров здивований своєю демобілізацією та наполягає на політичній вмотивованості кримінальних справ проти нього

Насіров здивований своєю демобілізацією та наполягає на політичній вмотивованості кримінальних справ проти нього

11:34 10.04.2025
Ексголові ДФС Насірову продовжили зобов'язання носити електронний браслет у справі про хабар

Ексголові ДФС Насірову продовжили зобов'язання носити електронний браслет у справі про хабар

08:00 10.04.2025
Призов Насірова до ЗС України скасовано, проводиться розслідування

Призов Насірова до ЗС України скасовано, проводиться розслідування

17:37 09.04.2025
Екскерівник ДФС Насіров з лави суду за власною ініціативою мобілізувався до ЗСУ – САП

Екскерівник ДФС Насіров з лави суду за власною ініціативою мобілізувався до ЗСУ – САП

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Попередньо росіяни використали ракету виробництва КНДР, якщо це підтвердиться, то це буде доказом союзу РФ та Пхеньяна

Частка загиблих в бою в українській армії нижча за російську – Зеленський

В українській армії зараз близько 800 або 600 тис. добровольців – Зеленський

Україна надавала звіти США, завдяки яким були покращені технічні характеристики зброї - Зеленський

Пасажир потрапив під поїзд на ст. "Хрещатик" київського метро, три станції закриті на вхід

ОСТАННЄ

Кіпрська Crestline Limited може стати власником monobank

Україна повернула з ТОТ хлопця, який підлягав під російський призов - Єрмак

Зеленський: Попередньо росіяни використали ракету виробництва КНДР, якщо це підтвердиться, то це буде доказом союзу РФ та Пхеньяна

Частка загиблих в бою в українській армії нижча за російську – Зеленський

В українській армії зараз близько 800 або 600 тис. добровольців – Зеленський

Україна надавала звіти США, завдяки яким були покращені технічні характеристики зброї - Зеленський

Пасажир потрапив під поїзд на ст. "Хрещатик" київського метро, три станції закриті на вхід

Британія може відмовитися від планів відправити тисячі військових в Україну

Україна отримала від США допомогу на $105 млрд – Зеленський

Індія може оголосити про скасування перемир'я з Пакистаном

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА