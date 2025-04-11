Інтерфакс-Україна

Події

13:36 11.04.2025

САП просить суд арештувати ексголову ДФС Насірова з альтернативою застави в 75 млн грн

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САП просить суд арештувати ексголову ДФС Насірова з альтернативою застави в 75 млн грн

Прокурор направив до суду клопотання про зміну запобіжного заходу колишньому голові ДФС України Роману Насірову на взяття під вартою з можливістю внесення застави в 75 млн грн.

"Прокурор САП направив до суду клопотання про зміну запобіжного заходу колишньому Голові Державної фіскальної служби України, обвинуваченому у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Прокурор наполягає на зміні запобіжного заходу на більш суворий, а саме тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 75 млн грн", - йдеться в повідомленні САП в Телеграм-каналі в п'ятницю.

В прокуратурі нагадують, що колишній голова та керівник Департаменту ДФС України обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Сторона обвинувачення вважає, що колишній Голова Державної фіскальної служби України протягом ‎2015–2016 років, діючи в інтересах народного депутата України VIII скликання, особисто прийняв низку необґрунтованих та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов’язкових платежів до державного бюджету в сумі понад 2 млрд грн.

09 квітня 2025 року обвинувачений не з’явився до суду, його захисник подав клопотання про зупинення вказаного провадження у зв’язку з мобілізацією підзахисного.

"Звертаємо увагу, що вказана справа перебуває на фінальному етапі розгляду – судових дебатах, після чого суд повинен винести вирок. Проте мобілізація одного з обвинувачених призведе до затягування справи, у підсумку він може уникнути відповідальності", - зазначається в повідомленні.

Теги: #суд #сап #насіров

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