Верховний Суд 26 травня обере нового голову суду

Верховний Суд у п'ятницю, 26 травня, проведе пленум із обрання нового голови Верховного Суду та його заступника, повідомляють у суді.

"26 травня 2023 року о 10:00 у приміщенні Верховного Суду... розпочнеться засідання пленуму Верховного Суду. Проєкт порядку денного пленуму Верховного Суду передбачає розгляд питань щодо обрання голови Верховного Суду та заступника голови ВС", - ідеться в повідомленні суду в телеграм-каналі у вівторок.

Засідання пленуму транслюватиметься на офіційному ютуб-каналі суду.