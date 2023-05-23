Без деокупації Криму не може бути вирішено питання безпеки всього близькосхідного регіону

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що без деокупації Криму не може бути вирішено питання безпеки всього близькосхідного регіону.

"Питання безпеки всього близькосхідного регіону, безпеки судноплавства і вільної торгівлі в Чорному морі не може бути вирішено без повної і беззастережної деокупації Криму і статусу Севастополя як сучасної і потужної військово-морської бази України", - написав він у мікроблозі Твіттер.