Події

07:34 23.05.2023

Без деокупації Криму не може бути вирішено питання безпеки всього близькосхідного регіону

1 хв читати
Без деокупації Криму не може бути вирішено питання безпеки всього близькосхідного регіону

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що без деокупації Криму не може бути вирішено питання безпеки всього близькосхідного регіону.

"Питання безпеки всього близькосхідного регіону, безпеки судноплавства і вільної торгівлі в Чорному морі не може бути вирішено без повної і беззастережної деокупації Криму і статусу Севастополя як сучасної і потужної військово-морської бази України", - написав він у мікроблозі Твіттер.

 

 

 

Теги: #крим #безпека #данілов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:17 20.05.2023
Питання безпеки військово-політичного керівництва під час війни має стратегічне значення - Маляр

Питання безпеки військово-політичного керівництва під час війни має стратегічне значення - Маляр

16:13 18.05.2023
Росії не вдасться вкрасти Крим - Зеленський

Росії не вдасться вкрасти Крим - Зеленський

12:27 18.05.2023
ГУР Міноборони України про залізничну аварію в Криму: коліями, ймовірно, перевозили зброю і бронетехніку, природно, що вони "втомилися"

ГУР Міноборони України про залізничну аварію в Криму: коліями, ймовірно, перевозили зброю і бронетехніку, природно, що вони "втомилися"

04:11 17.05.2023
США надішлють Тайваню додаткову оборонну допомогу

США надішлють Тайваню додаткову оборонну допомогу

16:54 14.05.2023
Зеленський сподівається на лідерство Німеччини у формуванні повітряної коаліції - зустріч із членами Кабінету з питань безпеки ФРН

Зеленський сподівається на лідерство Німеччини у формуванні повітряної коаліції - зустріч із членами Кабінету з питань безпеки ФРН

07:20 13.05.2023
Головнокомандувач ЗС України: Ми знаємо, що потрібно для звільнення Криму і Донбасу

Головнокомандувач ЗС України: Ми знаємо, що потрібно для звільнення Криму і Донбасу

10:50 12.05.2023
Окупанти почали розкрадати Кафедральний собор ПЦУ в Сімферополі - Держетнополітики

Окупанти почали розкрадати Кафедральний собор ПЦУ в Сімферополі - Держетнополітики

18:58 11.05.2023
Закликами до повернення і поширення російської мови в Україні має займатися СБУ - Данілов

Закликами до повернення і поширення російської мови в Україні має займатися СБУ - Данілов

14:12 11.05.2023
На потреби ЗСУ стягнуто понад 700 тис. грн заставних коштів, внесених іноземцями-фальшивомонетниками - прокуратура

На потреби ЗСУ стягнуто понад 700 тис. грн заставних коштів, внесених іноземцями-фальшивомонетниками - прокуратура

19:26 05.05.2023
Україна працює над розширенням списку країн, які підтримують її членство в НАТО і гарантії безпеки

Україна працює над розширенням списку країн, які підтримують її членство в НАТО і гарантії безпеки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ ліквідували шість ударних БПЛА "шахед" і два розвіддрони

ЗС України за добу знищили 480 окупантів, 1 гелікоптер, 4 танки, 40 артсистем і 34 БПЛА

Операція "РДК" і "ЛСР" створила інформаційну паніку в РФ

ЮНЕСКО надасть Україні ще $120 млн США допомоги включно до кінця 2024 року

За добу на сході України відбулося 25 бойових зіткнень, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

ОСТАННЄ

Правоохоронці викрили мережу незаконного грального бізнесу в Україні, до якої входило близько 400 закладів, - Офіс генпрокурора

Майже пів мільйона доларів США додатково вилучили у справі за підозрою ексголови Верховного Суду - НАБУ

Винищувачі F-16 можуть бути передані Україні через кілька місяців - Пентагон

"Вагнер", як стверджує Пригожин, виведуть із Бахмута після 1 червня - ISW

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів поранено трьох мирних жителів

У Миколаївській області збили два ворожі БПЛА

Противник випустив 373 снаряди по Херсонській області за добу, загинула одна людина, троє поранені

ПС ЗСУ ліквідували шість ударних БПЛА "шахед" і два розвіддрони

ЗС України за добу знищили 480 окупантів, 1 гелікоптер, 4 танки, 40 артсистем і 34 БПЛА

Операція "РДК" і "ЛСР" створила інформаційну паніку в РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА