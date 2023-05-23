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07:13 23.05.2023

Росія відмовляє МАГАТЕ в доступі на окуповану Запорізьку ТЕС

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Росія відмовляє МАГАТЕ в доступі на окуповану Запорізьку ТЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після чергового повного відключення Запорізької АЕС від енергосистеми закликав активізувати зусилля з відновлення резервних ліній електропередач ЗАЕС і підтвердив необхідність того, щоб група МАГАТЕ на АЕС отримала доступ до прилеглої Запорізької теплоелектростанції (ЗТЕС), також окупованої російськими військами.

"(Доступ) ще не було надано, незважаючи на запевнення російської державної атомної компанії "Росатом". ЗТЕС експлуатує відкритий розподільний пристрій 330 кВ, через який раніше ЗАЕС забезпечували резервною потужністю", - зазначено в заяві Гроссі на сайті МАГАТЕ.

Зазначається, що ЗАЕС о 5:30 ранку понеділка всьоме від початку війни втратила все зовнішнє електропостачання, цього разу - на понад п'ять годин, що наголошує надзвичайно ненадійну ситуацію з ядерною безпекою на об'єкті та нагальну необхідність захистити його і запобігти аварії.

МАГАТЕ нагадало, що ЗАЕС сьогодні пов'язана з енергосистемою єдиною зовнішньою лінією електропередач 750 кВ, оскільки 1 березня на правому березі Дніпра було пошкоджено останню активну резервну лінію електропередач 330 кВ, яка досі не відремонтована.

"Уже понад два з половиною місяці на цій найбільшій атомній електростанції працює лише одна зовнішня лінія електропередачі. Це безпрецедентна і винятково ризикована ситуація. Глибокоешелонований захист, який має основоположне значення для ядерної безпеки, на ЗАЕС серйозно підірвано", - зазначив Гроссі.

Уточнюється, що після відключення електрики вранці запрацювали всі 20 дизель-генераторів ЗАЕС, але пізніше 12 із них було відключено, оскільки восьми виявилося достатньо для безпечної роботи всіх систем. Експертам МАГАТЕ на місці повідомили, що дизельного палива вистачить на 23 дні. Після відновлення лінії 750 кВ дизель-генератори були поступово відключені.

Йдеться також, що п'ять із шести реакторів ЗАЕС уже перебували в стані холодного зупину перед відключенням електроенергії 22 травня, і також велася підготовка до переведення 5-го енергоблоку з гарячої на холодний зупин. Після відновлення зовнішнього електропостачання енергоблок 5 повертається в режим гарячого зупину, зазначається в повідомленні.

Згідно з ним, інша група експертів МАГАТЕ на Південно-Українській АЕС повідомила про аварійну зупинку одного з трьох енергоблоків. "Керівництво станції поінформувало команду МАГАТЕ про те, що автоматичне вимкнення відбулося через порушення або нестабільність мережі. ПУАЕС, як і раніше, має зовнішнє електропостачання", - наголошується в інформації.

 

 

Теги: #магате #заес

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