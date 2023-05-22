Події

19:51 22.05.2023

Боррель: Я закликав міністрів прискорити постачання озброєння Україні та завершити роботу над новим траншем військової допомоги

3 хв читати
Боррель: Я закликав міністрів прискорити постачання озброєння Україні та завершити роботу над новим траншем військової допомоги

Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель закликав міністрів закордонних справ країн-членів Європейського союзу прискорити постачання боєприпасів і озброєння, так само як і роботу над затвердженням нового траншу військової допомоги для України.

Про це він повідомив у понеділок у Брюсселі після закінчення засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, говорячи про минуле обговорення українського питання.

Боррель наголосив, що успіх України на полі бою залежить не тільки від хоробрості солдатів і українського народу, а й від постачань боєприпасів і озброєння, у зв'язку з чим підтримка з боку ЄС має не лише продовжуватися, а й збільшуватися, зокрема, за допомогою постачань засобів протиповітряної оборони, що продемонструє "справжню різницю на полі бою".

"Це життєво важливо для українців, щоб вони були здатні захистити свою територію і суверенітет. Я наголосив, що кожен день зволікання наших поставок вимірюється людськими життями. Це не про гроші, але про те, щоб бути вбитим або пораненим. Я закликав усіх міністрів прискорити постачання, долучитися до спільних закупівель боєприпасів для України та завершити роботу над наступним траншем Європейського мирного фонду", - розповів очільник європейської дипломатії.

Боррель також розповів, що міністри обговорили ситуацію на полі бою і "як завершити цю війну". "Усі хочуть її закінчити, єдиний, хто хоче продовжувати - це Путін. Ніхто не хоче миру більше, ніж Україна. Тому ми підтримуємо українську ініціативу президента Зеленського для справедливого миру", - сказав він.

"Але ніхто не зацікавлений у мирі, який поставить жертву й агресора на однаковий рівень. Я маю передати це послання всім лідерам у всьому світі, які все ще дуже зацікавлені в мирі, але вони продовжують ставити жертву й агресора на однаковий рівень, а це призведе до того, що мир буде несправедливим, і не гарантуватиме права українського народу", - переконаний Боррель.

Крім того, за словами очільника європейської дипломатії, під час засідання міністри обговорили 11 пакет санкцій, який спрямований на припинення можливості обходити ті, що вже існують. "Ми повинні розірвати це коло обходу, в іншому разі санкції будуть ослаблені", - констатував він.

Боррель також повідомив, що дотепер допоміжна місія вже навчила 15 тисяч українських солдатів, і до кінця року буде навчено ще 15 тисяч.

Відповідаючи на запитання про ситуацію з блокуванням Угорщиною нового траншу з Європейського фонду миру, він сказав: "Ми повинні робити все, щоб наступний пакет військової підтримки був затверджений". "Якщо в однієї держави-члена є труднощі - давайте це обговорювати. Це те, що ми будемо робити. Моя роль - говорити з усіма для того, щоб спробувати знайти рішення. Досі ми були здатні знайти рішення для всіх і кожного траншу військової допомоги, і я впевнений, що ми зможемо продовжувати робити те саме", - додав Боррель.

Теги: #єс #допомога #військова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:19 22.05.2023
Боррель закликає Україну проводити необхідні для вступу до ЄС реформи і не втратити "унікальний шанс"

Боррель закликає Україну проводити необхідні для вступу до ЄС реформи і не втратити "унікальний шанс"

14:16 22.05.2023
ЄС збільшує потужності військової промисловості для підтримки України - глава МЗС Франції

ЄС збільшує потужності військової промисловості для підтримки України - глава МЗС Франції

11:03 22.05.2023
Глави МЗС країн ЄС обговорять виконання рішень G7, новий пакет санкцій для РФ і новий транш для України

Глави МЗС країн ЄС обговорять виконання рішень G7, новий пакет санкцій для РФ і новий транш для України

07:36 22.05.2023
Країни ЄС надають Італії допомогу у зв'язку з повінню

Країни ЄС надають Італії допомогу у зв'язку з повінню

03:16 22.05.2023
Країни ЄС надають Італії допомогу у зв'язку з повінню

Країни ЄС надають Італії допомогу у зв'язку з повінню

19:20 20.05.2023
Глава Єврокомісії анонсувала включення до нового пакета санкцій проти РФ понад 90 компаній у всьому світі

Глава Єврокомісії анонсувала включення до нового пакета санкцій проти РФ понад 90 компаній у всьому світі

19:07 20.05.2023
Резніков анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" наступного тижня

Резніков анонсував зустріч у форматі "Рамштайн" наступного тижня

07:05 20.05.2023
Після зустрічі із Зеленським Байден оголосить про черговий пакет військової допомоги Україні

Після зустрічі із Зеленським Байден оголосить про черговий пакет військової допомоги Україні

12:12 19.05.2023
ЄС зосередить чергові санкції проти РФ на протидії їх обходу - глава Єврокомісії

ЄС зосередить чергові санкції проти РФ на протидії їх обходу - глава Єврокомісії

10:33 19.05.2023
ЄС обмежить торгівлю російськими алмазами

ЄС обмежить торгівлю російськими алмазами

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу на сході України відбулося 25 бойових зіткнень, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

Кулеба вирушив у турне Африкою для просування Формули миру Зеленського та підтримки програми "Зерно з України"

Рішення Вільнюського саміту НАТО має бути таким, яке спрацює, - Зеленський

Україна не має стосунку до подій у Бєлгородській області, але з цікавістю спостерігає за ними - Подоляк

Відповідальність за події в Бєлгородській області взяли на себе легіон "Свобода Росії" та "РДК" - ГУР

ОСТАННЄ

Україна і Марокко домовилися провести переговори про спрощення торгівлі та візового режиму

Окупанти завдали 21 ракетного і 42 авіаударів по Україні за добу

Порошенко: Єдиний формат мирних переговорів - це переговори про членство України в НАТО

Росіяни обстріляли Качкарівку, одна людина поранена

За добу на сході України відбулося 25 бойових зіткнень, Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

Факти сексуального насильства на війні варто сприймати як міжнародний злочин ворога проти українців

Вивантаження зерна в портах Великої Одеси знижується попри відновлення "зернової ініціативи"

Росія евакуює ядерний об'єкт "Білгород-22", де зберігаються ядерні боєприпаси

Нацполіція розслідує справи, за якими встановлено щонайменше 79 постраждалих від сексуального насильства окупантів українців - Вигівський

Зенітник 24 ОМБр збив Мі-24 окупантів із ПЗРК "Ігла"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА